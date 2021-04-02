«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»

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«Почему Самара – космическая?» Этот вопрос стал главной темой очередной встречи «Сто вопросов к взрослому» в детском технопарке «Кванториум – 63 регион». Посвящена она была 60-летию первого полёта человека в космос. Гостем встречи был известный самарский кинодокументалист и краевед Борис Александрович Кожин.

Он рассказал ребятам о тех людях, которые ковали космические победы нашей страны в закрытом Куйбышеве, о первых космонавтах, проходивших послеполётное обследование и реабилитацию в нашем городе.

Борис Александрович лично с Гагариным знаком не был, но активно в 60-х годах общался с членами первого состава отряда советских космонавтов и земляками – очевидцами событий, ставшими в последствии легендой.

«Он улетел в космос лейтенантом, а прилетел уже майором, - рассказывает о первом космонавте Кожин. - После полёта Юрия Алексеевича перекинули в Куйбышев и поселили на даче обкома КПСС в знаменитом «Хрущёвском домике». Была середина апреля и погода стояла отменная».

По просьбе кванторианцев Кожин рассказал о нашем земляке конструкторе авиационных и космических двигателей Николае Кузнецове, с которым был близко знаком. «Человек необыкновенной дисциплины, необыкновенно жёсткий и удивительный самарец!», - поделился Борис Александрович.

Встреча длилась полтора часа. Удивительные рассказы Бориса Кожина представили начало космической истории нашего города в новом для ребят свете. Они познакомились с «непричёсанной» историей живых людей, смогли на эти 90 минут стать соучастниками тех событий. Это дольше, чем первый полёт человека в космос.



