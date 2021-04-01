Пищеблоки самарских школ ждет обновление

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В Самарской области создадут программу по модернизации пищеблоков школ. Об этом стало известно в среду, 31 марта, на встрече губернатора Дмитрия Азарова с родителями школьников и педагогическим сообществом.

Обновить пищеблоки школ предложили члены областного родительского собрания. Они отметили, что у некоторых образовательных учреждений есть проблемы.

По словам главы региона, подготовительные работы уже ведут.

— Министерство образования и науки завершает анализ оснащенности школ необходимым оборудованием и считает, сколько нужно денег на модернизацию пищеблоков. До конца первого полугодия мы утвердим программу, в которой будут прописаны конкретные сроки. Летом постараемся начать обновление оборудования, дооснащение пищеблоков или их капитальный ремонт, — объяснил Дмитрий Азаров.

По его словам, в целом ситуация с питанием детей в школах благополучная. С 1 сентября 2020 года в Самарской области бесплатными завтраками и обедами обеспечили 140 тысяч учеников 1–4-х классов.

— Вы помните, что не все регионы начали обеспечивать учеников горячим питанием с первого года. Мы это сделали, и во многом это стало возможным благодаря коллективам образовательных учреждений, директорскому корпусу. Огромное спасибо и родителям, которые вели неусыпный контроль за качеством питания. И во многом благодаря участию родителей Самарская область отмечена как одна из лучших в стране по организации питания. Это наше общее достижение. Это здоровье наших детей, — сказал губернатор.

Рейтинг регионов по качеству питания в школах, о котором говорит губернатор, составляли на основе результатов опросов самих учеников. Ребята отвечали на вопрос о том, кормят их вкусной едой или нет. В Самарской области первый вариант выбрало большинство.

Впрочем наблюдатели говорят, что многое из того, что подают в столовых, дети оставляют на тарелках — делают выбор в пользу фастфуда. Поэтому детей решили учить еще и основам правильного питания, пишет 63.ру.