ПГУТИ приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

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17 апреля Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.

У ребят будет уникальная возможность пообщаться с руководителем Приемной комиссии ПГУТИ и задать любые вопросы о поступлении по программам высшего образования-программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Кроме того, представители вуза расскажут о процессе обучения в ПГУТИ, о научной, социальной, спортивной сферах вуза.

Всех гостей ждут экскурсии, презентации направлений подготовки, возможность познакомиться с ведущими преподавателями и с интересующей специальностью. День открытых дверей превратится в необычное путешествие в мир технологий и информатизации.

Надо отметить, что вуз постоянно движется вперед по всем направлениям деятельности: подготовка квалифицированных кадров, расширение взаимодействия с ведущими IT-компаниями региона, внедрение инновационных подходов к обучению и, конечно, развитие научного направления. Одними из последних обновлений в ПГУТИ стали открытие новых лабораторий, в т.ч. лаборатории искусственного интеллекта, а также создание отраслевых кафедр компаний "Ростелеком" и "Почта России". В марте этого года в учебном заведении открылся опорный центр Национального киберполигона, благодаря которому студенты смогут участвовать в киберучениях, где будут тренироваться выявлять и отражать автоматизированные атаки. Это позволит вузу готовить выпускников, обладающих не только теоретическими знаниями в области кибербезопасности, но и практическими навыками по защите от киберугроз.

Все подробности о Дне открытых дверей можно узнать на сайте.

Фото из открытых источников