Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» выйдет на экраны осенью 2022 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта.
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области ожидаются ливень, гроза с порывистым ветром, возможен град
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел зам. Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Стали известны важнейшие показатели исполнения национальных проектов в Самарской области
Антон переходит в московский «Спартак».
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский покидает нашу команду
Обращение Антона Зиньковского.
Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны
В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Помощник полпреда Алексей Симонов в ходе видеоприема рассмотрел обращения граждан
Ежедневно здесь трудятся около 30 человек.
Беседка и арка влюбленных: В поселке Управленческий преображается сквер у ЗАГСа
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.28
-1.43
EUR 55.83
-1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Самара отпразднует День молодёжи
Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» выйдет на экраны осенью 2022 года

23 июня 2022 17:15
152
Уже осенью 2022 года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах

Как посадить самолет, стать супергероем или вырастить альпака? Оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» Фонд Гуманитарных проектов спродюсирует первый веб-сериал о выборе профессии. Созданием проекта занимается одна из самых известных на российском теле-рынке студия.

Съемки нового проекта уже завершены и близится к концу период пост-продакшена. Уже осенью 2022 года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах, а познакомиться с харизматичным героями проекта смогут зрители федеральных каналов, подписчики аккаунтов «Билет в будущее», российские школьники и их родители по всей стране. 

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей. 

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», - рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов, Член Общественной палаты РФ Иван Есин, сообщает пресс-служба Исторического парка "Россия - моя история", Самара. 

 

 

Фото:  Исторический парка "Россия-моя история"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
484
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
246
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
241
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
367
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
450
Весь список