Первый геодезический диктант приглашает самарцев

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Росреестр совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) 20 марта 2021 года проведёт первый открытый геодезический диктант, приуроченный ко Дню работников геодезии и картографии.

Партнёрами проекта стали Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) в Новосибирске и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), площадки которых также будут задействованы для проведения диктанта.

К участию в диктанте приглашаются студенты вузов или колледжей, в программу обучения которых входит предмет «Геодезия», а также специалисты организаций геодезической отрасли, которым интересно проверить свои знания по общей геодезии.

Всего в диктант вошло 30 вопросов, на которые предложено 4 вида ответов.

Мероприятие состоится как в очном формате, так и в дистанционном. Очная часть пройдет 20 марта в 12:00 мск в конференц-зале МИИГАиК, а также СГУГиТ и ННГАСУ. Ведущие будут зачитывать вопросы, ответы на которые нужно будет выбрать и вписать в соответствующие бланки. При дистанционном формате участники будут смотреть трансляцию диктанта на YouTube-канале МИИГАиКа и отвечать на вопросы в специальных онлайн-формах.

Перед участниками диктанта и онлайн-зрителями в форме открытого диалога выступят эксперты из разных областей геодезии: изыскатели, инженеры-геодезисты, кадастровые инженеры и землеустроители, картографы. Участники мероприятия смогут задать все интересующие вопросы о тонкостях работы, секретах мастерства, современном состоянии отрасли, её перспективах и больше узнать о своих будущих профессиях.

Итоги диктанта будут подведены в этот же день. Каждый участник получит именной сертификат о прохождении Открытого геодезического диктанта.

Зарегистрироваться и выбрать форму участия в диктанте можно на специальном сайте проекта: http://diktant.miigaik.ru/. Тем, кто выбрал онлайн-формат, придут ссылки на форму ответов и на трансляцию на YouTube-канале МИИГАиКа.