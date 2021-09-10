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Первые 300 самарских студентов обучились в Школе студенческого актива
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Первые 300 самарских студентов обучились в Школе студенческого актива

10 сентября 2021 17:04
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10 сентября в «Циолковский» заедут новые 300 студентов, которые станут участниками этого яркого события. 

9 сентября в загородном комплексе «Циолковский» завершилась первая смена Школы студенческого актива «Кузница кадров 2021», которая приняла 300 студентов вузов и ссузов - участников 5-ти тематических треков: «Студенческое самоуправление», «ART-менеджмент», «ЭкоЛогичность», «CLUB-менеджмент», «PROFЗащита».

«Кузница кадров 2021» в эти три дня стала, без сомнений, самой активной молодежной площадкой Самарской области, - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. - 300 студентов приняли участие в образовательных и досуговых мероприятиях, подготовили и достойно защитили молодежные проекты по разным направлениям. Такое продуктивное общение и обучающий процесс в непрерывном потоке стали возможны благодаря безоговорочной поддержке инициативы студентов региона нашим Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым. Мы уверены, что традиция проведения «Кузницы кадров» станет постоянной и всё новые и новые студенты смогут влиться в активное молодежное сообщество региона, расти в рамках новых проектов, предлагать по-настоящему интересные и важные инициативы для развития и поддержки талантливых молодых ребят».

Спикерами первой смены стали профессионалы в своих направлениях деятельности, специалисты Самарской области и приглашенные эксперты, среди которых: абсолютный чемпион международного союза КВН в составе команды КВН «СОК», руководитель проектов Движения «Самарский КВН» Леонид Копичай, основатель компании Capital Events (г. Лондон) Сергей Жогота, сотрудник НИУ ВШЭ, директор образовательных смен летней школы «Русского репортера» Маргарита Кирюшина и многие другие.

10 сентября в «Циолковский» заедут новые 300 студентов, которые станут участниками этого яркого события. 

«Вся «Кузница кадров 2021» - это сплошной заряд энергии, в каком-то смысле – взрыв и выход из зоны комфорта в хорошем смысле, - рассказала студентка Самарского университета Яна Гуденко. - Просто мурашки, когда подумаешь, сколько всего за эти несколько дней случилось! Я много слышала от выпускников «Кузницы кадров» предыдущих лет позитивного, но не думала, что это мероприятие захватит с первой секунды. Это большая удача – быть частью такого масштабного молодежного проекта!»

По итогам работы первых трех дней с участием экспертов, руководителей и координаторов треков было подготовлено 12 проектов межвузовских команд. Победителем стал проект "Наследие", предложенный командой трека "ART-менеджмент". В рамках проекта предлагается проведение фестиваля, посвященного культурному наследию. Команда получит поддержку на региональном уровне, сможет продолжить работу и реализовать свои инициативы уже формате дальнейшего межвузовского общения.

 

Фото:   соцсети

 

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