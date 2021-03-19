Первая в мире самарская сверхлегкая оптика для наноспутников отправится в космос

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Запуск на орбиту запланирован на 20 марта с космодрома Байконур.

Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета имени Королёва*, пройдут испытания в космосе на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE**. Как сообщал ранее Роскосмос, запуск этих наноспутников планируется осуществить 20 марта с космодрома Байконур в составе кластера полезной нагрузки ракеты-носителя "Союз-2.1а". Вместе с российскими космическими аппаратами на орбиту должны отправиться спутники из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Бразилии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Испании, Словакии и Туниса.

"Цикл наземных испытаний пройден нормально, но эти испытания касались, в первую очередь, устойчивости к перегрузкам и температурам. Посмотрим теперь, как будет работать оптика на орбите, это будет зависеть в первую очередь, от систем стабилизации спутников", - рассказал ведущий сотрудник Института систем обработки изображений РАН, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

Разработка сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли велась в рамках полученного учеными гранта Фонда содействия инновациям при поддержке правительства и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В основе системы — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом.

Летные испытания в космосе должны будут показать возможности подобных оптических систем, выявить возможные направления доработки технологии. По словам разработчиков, кроме малого веса и размера, оптика на дифракционной линзе выгодно отличается и с точки зрения цены: так, например, стандартный зарубежный объектив для кубсата Gecko Imager стоит около 23 тысячи евро, самарская оптическая система на порядок дешевле.

Планируется, что снимки с наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE будут после приема с орбиты передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.