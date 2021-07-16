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Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта обсудили на всероссийской конференции ОНФ

16 июля 2021 15:49
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Курс на индивидуализацию: как будет меняться сфера наука и образования в России

Создание российской национальной системы для всестороннего развития каждого ребенка обсудили в Москве на всероссийской конференции ОНФ «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта». Ее будут формировать из предложений от родителей, педагогов и представителей экспертного сообщества.

«Необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным», - подчеркнула Елена Шмелёва, руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Кроме того, для повышения качества образования необходимы современные школы с удобными классами, доступ к высокоскоростному интернету, внедрение цифровых технологий, у учителей должна быть возможность для постоянного профессионального роста.

Кадровый вопрос – один из ключевых для достижения значимых результатов в сфере науки и образования. О том какой должна быть подготовка новых педагогических кадров рассказал на конференции руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

"Современный, меняющийся мир, диктует новые образовательные стандарты для подготовки педагогических работников. Сейчас необходимо совершенствовать обучение молодых педагогов, а также, параллельно, разрабатывать новые меры государственной поддержки молодых педагогических кадров, – уверен Владимир Марин. – От того, с какими знаниями придут молодые преподаватели в образовательные учреждения, зависит каким будет наше будущее поколение".

Индивидуализация обучения – тенденция, которая уже активно внедряется в регионах по всей стране в сфере высшего образования. Развиваются сетевые программы, благодаря которым студенты одного вуза, в рамках своего индивидуального плана могут слушать лекции также и в другом университете. 

Привлечение заинтересованных ребят в профильные вузы начинается уже со школы.  Самарские вузы выстраивают взаимодействие с одаренными школьниками, привлекая молодежь, увлеченную наукой. Так Самарский университет совместно с МДЦ «Артек» уже несколько лет проводит всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием, лауреаты конкурса в дальнейшем поступают в лучшие вузы страны и продолжают вести научно-исследовательскую деятельность.   

Государство со своей стороны также оказывает поддержку региональным вузам, в том числе за счет роста числа бюджетных и целевых мест. В российских вузах страны стало больше бюджетных и целевых мест. На 2021/22 учебный год по программам бакалавриата и специалитета доступно 392,2 тысячи мест. В частности, вузам Самарской области на 2021 год установлено 12 062 бюджетных места.

 

Теги: Перспективы развития российское образование

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