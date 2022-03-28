Педагоги Самарской области могут подать заявку на II Всероссийский форум классных руководителей

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Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп среднего специального образования.

«Форум классных руководителей - это первый масштабный опыт создания сообщества профессионалов, сообщества классных руководителей, - отмечает участница I Всероссийского форума классных руководителей, психолог, учитель частного ОУ Лицей №1 «Спутник» Евгения Бродина. - Классный руководитель в школе — это особый статус, особая ответственность. На форуме мы обсуждали необходимые компетенции и навыки. Пришло понимание, что классный руководитель должен быть хорошим управленцем, обладать основами психологических знаний, наставником, медиатором, значимым взрослым в одном лице. И поэтому сообщество необходимо для обмена опытом, для сотрудничества и совместных проектов, для формирования новых навыков. Я являюсь психологом классным руководителем, заведомо не ставлю запятую, считаю, что такое сочетание тоже требует внимания, хоть оно не классическое. Это проект, который помог мне найти единомышленников, развить и усовершенствовать собственные идеи, повысить квалификацию, ответить на ряд вопросов и достойно представлять свою профессию, свою должность, значимость психолога в сфере образования».

Цель форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.

Отбор участников во II ВФКР будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы форума разработали мини-приложение ВКонтакте.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету (vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник. О старте первого отборочного этапа участники получат дополнительные уведомления, также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР ВКонтакте (vk.com/vfkr_ru).

Напомним, Первый всероссийский форум классных руководителей состоялся в октябре прошлого года в Москве. Он собрал 1 000 участников из 85 регионов страны.