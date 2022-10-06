Педагог самарской Детской центральной музыкальной школы в числе лучших преподавателей в области музыкального искусства

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Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства. В этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые.

Лауреатами стали 150 человек - 100 учителей детских школ искусств и по 25 преподавателей училищ и вузов. За победу педагоги школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов — по 1 миллиону рублей.

Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций России, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов Российской Федерации.

В число 100 лучших вошла преподаватель самарской Детской центральной музыкальной школы Ольга Михайловна Золотова.

Ольга Михайловна – преподаватель по классу виолончели со стажем работы 27 лет, заслуженный работник культуры Самарской области. За годы работы она воспитала более 50 лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Ее ученики – лауреаты именной премии Губернатора Самарской области, обладатели стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи, участники всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Многие их них стали студентами ведущих музыкальных учебных заведений нашей страны.