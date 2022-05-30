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Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0

30 мая 2022 11:49
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Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0

Интеллектуальная игра разработана для экологического просвещения студентов высших, средних специальных и средних профессиональных учебных заведений страны. 

Для прохождения квеста, участникам необходимо оставить заявку на сайте www.водныйквест.рф и до 24 июня выполнить ряд интересных и творческих заданий. Участников ждет тест по темам, касающимся водной отрасли и профильных задач государства. Прошедшим тестовые задания студентам представится возможность выполнить одно из 5 творческий заданий: стать аналитиком экологической сферы, разработать маршрут для экотуризма, попробовать себя в новой профессии с прицелом на участие и влияние в эковопросах, поучаствовать в формировании экопривычек и даже погрузиться в уникальную концепцию “zero waste”.

«Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбрежения, проблемами экологии, сохранения нашей планеты. С каждым годом все больше неравнодушных людей собирают наши экологические акции - уборка берегов, строительство экотроп. Помощи от молодых людей приходит все больше. Поэтому мы продолжим поддерживать таких ребят, будем стараться создавать для них новые площадки, где они смогут применить свои умения, знания и не только получить призы за это, но и сделать лучше нашу планету», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Работы участников оценивает экспертная комиссия, в которую ежегодно входят профессионалы отрасли – руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин, директор центра развития ВХК Минприроды России Илья Разбаш, а также председатель Всероссийского Общества Охраны Природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов

«Почти 20 000 студентов России в 2020 году приняли участие в квесте. С уверенностью можно сказать, что он стал одним из крупнейших экопросветительских мероприятий страны. В этом году мы надеемся прилечь еще больше молодежи, которой небезразлично состояние водных ресурсов России. Успех экологического просвещения во многом зависит от формы работы с подрастающим поколением. Мы стараемся соответствовать быстро меняющимся познавательным и информационным запросам. Благополучие окружающей среды – задача национальная и здесь важна роль каждого», - отметил Дмитрий Кириллов.

Главная задача проекта – привлечь участников экологического квеста «Вода.Онлайн» 3.0. к осмыслению проблемы состояния и отношения к водным ресурсам сегодня и договориться, почему вода становится главным стратегическим ресурсом жизни планеты. 

Период участия в экологическом квесте – с 28 апреля по 24 июня 2022 года.

Подведение итогов – 30 июня 2022 года.

Подробная информация и правила участия в экоквесте представлены в Положении о проведении Всероссийского экологического квеста «Вода.Онлайн» 3.0 на сайте проекта – водныйквест.рф

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