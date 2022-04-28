Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»

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27 апреля стартовала регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2022 года, который пройдет в 10-ый юбилейный раз на территории Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер с 21 по 29 июля. К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 26 мая 2022 года включительно.

Тематикой проведения Форума в этом году станет «Единство народов России». Ей будут пропитаны все мероприятия программы Форума: тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.

В рамках программы Форума будут реализованы традиционные направления:

Образовательная программа – 8 профильных смен, сертификация компетенций, индивидуальные планы развития Soft Skills участников;

Культурно-досуговая программа – выставки, концерты, конкурсы, площадки DIY, арт-объекты, VR экскурсии по регионам и многое другое;

Нетворкинг – множество знакомств и полезных связей;

Конкурс проектов – поддержка социальных и бизнес-проектов

В рамках Образовательной программы iВолги в этом году определено восемь профильных смен:

Смена «Миссия Добро» ждет представителей волонтерских объединений, национальных НКО, добровольцев межрегиональных программ и проектов, организаторов и волонтеров добровольческих лагерей и миссий гуманитарного характера. Участники смены изучат лучшие практики добровольческих лагерей и гуманитарных миссий, направленных на помощь в восстановлении памятников культуры, сохранение традиций народов России и межэтнический диалог. Смена лаборатория «Практика» – это возможность участникам стать соорганизатором форума «iВолга». Помимо привычных всем тренинговых программ, в ней содержится большое количество практического организационного опыта в подготовке и реализации культурных и спортивных событий, а также медиа-проектов. Участниками смены могут стать молодые специалистов в сфере организации культурных, спортивных событий, молодые специалисты СМИ, блогеры, сотрудники ДК, библиотек, музеев и игротехники. Смена «Управляй будущим» – это идеальный выбор для лидеров как опытных, так и начинающих. В рамках смены параллельно будет проходить образовательная программа по двум тематическим трекам: «Лидеры изменений» для лидеров молодежного общественного мнения, руководителей НКО, молодежных совещательных структур и объединений и «Лидеры студенчества» для активных представителей студенческого самоуправления – профоргов, старост, представителей студенческих советов, руководителей объединений и кружков по интересам. Смена «Детская iВолга» – это самая яркая смена для молодых iВолжан. Участниками станут активисты Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников» в возрасте 16-17 лет. В рамках «Детской iВолги» участников ждёт полезный контент, лекции и мастер-классы от признанных профессионалов и именитых экспертов в разных сферах. Смена «Место жительства» для тех, кто заинтересован в инвестировании собственного творческого и интеллектуального потенциала в создание и развитие объектов, сооружений, локаций, событий своего населённого пункта, в целях развития внутреннего и внешнего туризма. В рамках смены мы будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма среди молодежи, поддержки молодых предпринимателей в сфере туризма, рассмотрим интересные кейсы и создадим свои проекты и события по развитию территорий с целью привлечения туристического потока в малоизвестные туристические локации России. Смена «Мой народ» про отношение к своей культуре и стране. Она делится на два трека. На трек «Профессионалы» приглашаются те, кто ведет свою профессиональную или общественную деятельность в сфере национальной и миграционной политики, труда, занятости, культуры, межрегиональных и международных связей, занимается профилактикой экстремизма и терроризма. Программа данного трека пройдет в формате курсов повышения квалификации. А трек «Единомышленники» об общности и самобытности народов, проживающих в России, о деловой этике и особенностях работы, общения в условиях разнообразия культур и менталитетов, о современных практиках сохранения традиций и отношений между народами. Этот трек подойдет представителям НКО, общественных объединений, совещательных структур, сотрудникам и волонтерам домов дружбы народов, молодежным СМИ, сотрудникам и студентам вузов и сузов профильных специальностей, культурных (межкультурных) центров, домов культуры, домов молодежных организаций и молодым сотрудникам миграционных служб. Смена «Творческий процесс» про возможности внедрения народного искусства в современный творческий процесс для индивидуальных исполнителей и коллективов, занимающихся этнокультурным направлением, его популяризацией и актуализацией в современных реалиях. Три трека этой смены подойдут для танцоров; для музыкальных исполнителей; для актеров, театралов, ведущих, режиссеров и сценаристов.

Смена «Делай дело» – это обучающий курс для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых-ремесленников, бизнесменов, которые в своем бизнесе ориентированы на локальность и региональную тематику, для предпринимателей, которые имеют практику участия в креативных кластерах и опыт их развития. Смена поднимает такие вопросы как, возрождение предпринимательских традиций регионов, развитие культурного наследия народов России, продолжение предпринимательских традиций через товары и услуги для потребителей, создание совместных межнациональных и межкультурных проектов.

Участие в Форуме бесплатное. Все участники проживают на территории Фестивального парка в специально выделенных палаточных городах. На территории Форума организованы общий душ и туалеты, которые находятся в свободном доступе.

Чтобы стать участником 10-ого юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», необходимо до 26 мая 2022 года пройти регистрацию на платформе «Росмолодежь.События», а также на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru.

После регистрации в АИС «Молодежь России» потенциальный участник проходит обязательный образовательный курс и последующее тестирование, после этого подает заявку на мероприятие «Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». После подтверждения о принятии заявки на АИС «Молодежь России» пользователь регистрируется на Официальном сайте.

Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области с 2013 года. Форум проводится под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.