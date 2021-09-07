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Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, как девочке дается учеба

7 сентября 2021 14:19
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Родители намерены попросить учебную часть дать возможность ускоренного обучения.

Родители девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой планируют обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестации и возможности ускоренного обучения, так как Алиса может обучаться быстрее, сообщил РИА Новости отец девочки Евгений Тепляков.

"Мы пока учимся, идем вперед, потом будем обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню", - сообщил Тепляков.

По его словам, девочка легко осваивает учебные материалы.

"Алиса учится. Она практически закончила читать "13 диалогов о психологии" Елены Соколовой, это такая 600-страничная книга мелким шрифтом, а в лекции по матанализу она неоднократно говорила, что ей легко, так как она все уже знает", - отметил Тепляков.

 

Фото:   pixabay

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