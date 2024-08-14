Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»

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В этом году более 1200 профессиональных образовательных организаций России принимают учащихся по программе «Профессионалитет». Из них 26 колледжей и техникумов – в Самарской области. Для этого за счет региональных средств выделено более 2 тысяч бюджетных мест.



Программы «Профессионалитета» разработаны совместно с работодателями, учтены реальные потребности рынка труда. В процессе обучения будущие специалисты получают опыт работы на производстве и помощь в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании Самарской области.



Абитуриентов нашего региона ждут образовательно-производственные центры по отраслям:

– «Машиностроение»;

– «Железнодорожный транспорт»;

– «Строительство».

Также прием осуществляется в образовательные кластеры среднего профессионального образования:

– «ПРОдетство/знание/движение» по отрасли «Педагогика»;

– «Управление и Право» по отрасли «Правоохранительная сфера и управление».



Приглашаем абитуриентов в колледжи проекта «Профессионалитет»! Подать заявление можно до 15 августа. Подробную информацию о колледжах и компаниях – участниках федерального проекта «Профессионалитет» можно узнать на сайте япроф.рф