Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам в СО

144

В 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) пройдет с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Особенности проведения ГИА-9 в 2021 году утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 и совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306.

ГИА-9 будет проводиться в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике:

в основной период: с 24 мая по 2 июля 2021 года

в дополнительный период с 3 сентября по 15 сентября 2021 года.

Прохождение ГИА-9 является обязательной процедурой для получения аттестата, подтверждающей освоение основной общеобразовательной программы.

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию проводится только по одному предмету.

ГИА-9 по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ в 2021 году не проводится.

ГИА-9 будет проводиться в утвержденных пунктах проведения экзаменов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Для проведения ГИА-9 в 2021 году министерством утверждены 197 ППЭ — пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций.

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 в 2021 году на территории Самарской области

В соответствии с пунктами 77, 78, 79, 80 Порядка проведения ГИА-9, утвержденного совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 07.11.2018 № 189/1513, обучающиеся вправе подать апелляцию

в письменной форме:

о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена;

о несогласии с выставленными баллами в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА-9

по соответствующему учебному предмету непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-9.

Участник ГИА-9, подавший апелляцию, информируется о времени и месте рассмотрения апелляции не позднее чем за один рабочий день до даты ее рассмотрения.

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

Информацию о результатах ГИА-9 участники смогут получить в образовательной организации, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.