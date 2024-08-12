Я нашел ошибку
Главные новости:
Одна из самых ярких площадок спортивного праздника была организована при участии актива партийного проекта ««Za самбо» в Самарской области.
Самбо, грэпплинг, панкратион и рекорды набережной : в Самаре прошёл День физкультурника
Всего в выставке участвовало 10 животных.
Трое котят из ветцентра «ФлагманВет» уехали домой прямо со стадиона «Солидарность Самара Арена»
Прием граждан запланирован на 17 августа в здании ГУ МВД России по Самарской области.
Главный инспектор МВД России Игорь Золотов проведёт личный прием граждан в Самаре
В результате столкновения  автомобиль Лексус отбросило на автомобиль Лада Гранта.
На улице Ново-садовой в Самаре Лексус врезался в стоящий автобус
В настоящее время на территории региона отмечаются осадки в виде дождя.
Дождь: ГАИ СО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах
У ОБЗР масштабные задачи — дать школьникам базовые знания культуры безопасности жизнедеятельности и рассказать о защите Родины как одной из важнейших задач государства.
«Основы безопасности и защиты Родины»: с 1 сентября в школах региона появится новый предмет
С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих.
Велосипедисты региона стали победителями Кубка России
Сегодня гуманитарный груз доставили в региональное отделение «Народного фронта».
Судебные приставы Самарской области передали гумпомощь пострадавшим жителям Курской области
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Основы безопасности и защиты Родины»: с 1 сентября в школах региона появится новый предмет

12 августа 2024 17:59
107
У ОБЗР масштабные задачи — дать школьникам базовые знания культуры безопасности жизнедеятельности и рассказать о защите Родины как одной из важнейших задач государства.

Новый учебный предмет пришёл на смену ОБЖ. В этом году его начнут преподавать ученикам 8–11 классов во всех школах страны.

У ОБЗР масштабные задачи — дать школьникам базовые знания культуры безопасности жизнедеятельности и рассказать о защите Родины как одной из важнейших задач государства.

«Школьники познакомятся с ролью России в современном мире. Узнают, что делает наше государство для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан от внешних и внутренних угроз. Ребята также освоят элементы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов.

Сейчас педагоги Самарской области проходят переподготовку, которая позволит им вести занятия по обновленной программе. Теорию они изучат до 15 августа на базе Московской академии повышения квалификации. Навыки ведения практических занятий педагоги отработают в сентябре в самарском центре «Авангард».

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
370
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
509
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
562
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
496
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1473
Весь список