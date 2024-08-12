«Основы безопасности и защиты Родины»: с 1 сентября в школах региона появится новый предмет

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Новый учебный предмет пришёл на смену ОБЖ. В этом году его начнут преподавать ученикам 8–11 классов во всех школах страны.



У ОБЗР масштабные задачи — дать школьникам базовые знания культуры безопасности жизнедеятельности и рассказать о защите Родины как одной из важнейших задач государства.



«Школьники познакомятся с ролью России в современном мире. Узнают, что делает наше государство для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан от внешних и внутренних угроз. Ребята также освоят элементы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов.



Сейчас педагоги Самарской области проходят переподготовку, которая позволит им вести занятия по обновленной программе. Теорию они изучат до 15 августа на базе Московской академии повышения квалификации. Навыки ведения практических занятий педагоги отработают в сентябре в самарском центре «Авангард».

Фото: freepik.com