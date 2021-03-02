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Организация приема в первые классы на 2021-2022 учебный год в Самарской области

2 марта 2021 14:07
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Регистрация заявлений о приеме в первый класс начинается 1 апреля 2021 года.

Регистрация заявлений о приеме в первый класс для обучения в общеобразовательных организациях Самарской области в 2021-2022 учебном году начинается 1 апреля 2021 года.

С графиком можно ознакомиться по ссылке.

Регистрация заявлений в отношении детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право (ознакомиться), а также проживающих на закрепленной за школой территории, начинается 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года. На одного ребенка могут быть зарегистрированы заявления в одну или несколько школ.

В период с 1 по 5 июля 2021 года (в порядке, устанавливаемом школой) родители (законные представители) детей предъявляют оригиналы подтверждающих документов (при подаче нескольких заявлений – в одну из школ, указанных в заявлениях).

Регистрация заявлений о приеме на имеющиеся свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (ознакомиться), а также правил приема, установленных в конкретной школе (в части, не урегулированной законодательством об образовании).

С правилами приема в выбранную вами школу можно ознакомиться на официальном сайте соответствующей школы, передает пресс-служба минобразования и науки СО.

 

Фото:   соцсети

 

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Комментарии

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