Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО

23 февраля 2022 13:46
56
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО

Определены полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в 8 городах России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

«Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в числе полуфиналистов конкурса также представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса Приволжский федеральный округ представят учащиеся из Пензенской области – 18 человек, Республики Татарстан – 13 студентов, Пермский край представят 12 конкурсантов, Республику Башкортостан – 11 человек, Чувашскую Республику представят 9 конкурсантов, Оренбургскую и Ульяновскую области – по 8 человек, Самарскую область представят 6 студентов, Удмуртскую Республику – 5 конкурсантов, Кировскую и Нижегородскую области представят по 4 участника, Республику Мордовия – 2 студента, а Республику Марий Эл – 1 конкурсант. 

Лидером в ПФО среди организаций высшего образования по количеству участников, успешно прошедших дистанционный этап, стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, среди колледжей наибольшим количеством полуфиналистов будет представлен Пензенский социально-педагогический колледж.

Лидером по количеству полуфиналистов от Самарской области стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – 3 представителя из 6. Также в полуфинал прошли 2 студента от Самарского государственного социально-педагогического университета,  и 1 студент Самарского государственного экономического университета. 

«Самарский университет им. Королёва – это не только качественное высшее образование. Мы помогаем студентам  раскрыть их способности. Главная наша цель –  духовное и интеллектуальное развитие личности каждого из них. Такую задачу перед нами ставит и председатель Наблюдательного совета университета, Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Такой подход даёт свои результаты. Выход в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Студенты» трёх студентов Самарского университета им. Королёва является тому свидетельством. Уверен, что пройдя все испытания, участники конкурса получат бесценный опыт и новые возможности для самореализации», – отметил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев

«Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru зарегистрировались почти 27 000 студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов, на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале. 

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022, 13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 18 пациентов умерли и 4 598 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
61
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022, 12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Губернатор сердечно пожелал крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины. Общество
96
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022, 11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного... Происшествия
170
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
36
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
101
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
106
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
173
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1064
Весь список