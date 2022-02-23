Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО

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Определены полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в 8 городах России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

«Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в числе полуфиналистов конкурса также представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса Приволжский федеральный округ представят учащиеся из Пензенской области – 18 человек, Республики Татарстан – 13 студентов, Пермский край представят 12 конкурсантов, Республику Башкортостан – 11 человек, Чувашскую Республику представят 9 конкурсантов, Оренбургскую и Ульяновскую области – по 8 человек, Самарскую область представят 6 студентов, Удмуртскую Республику – 5 конкурсантов, Кировскую и Нижегородскую области представят по 4 участника, Республику Мордовия – 2 студента, а Республику Марий Эл – 1 конкурсант.

Лидером в ПФО среди организаций высшего образования по количеству участников, успешно прошедших дистанционный этап, стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, среди колледжей наибольшим количеством полуфиналистов будет представлен Пензенский социально-педагогический колледж.

Лидером по количеству полуфиналистов от Самарской области стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – 3 представителя из 6. Также в полуфинал прошли 2 студента от Самарского государственного социально-педагогического университета, и 1 студент Самарского государственного экономического университета.

«Самарский университет им. Королёва – это не только качественное высшее образование. Мы помогаем студентам раскрыть их способности. Главная наша цель – духовное и интеллектуальное развитие личности каждого из них. Такую задачу перед нами ставит и председатель Наблюдательного совета университета, Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Такой подход даёт свои результаты. Выход в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Студенты» трёх студентов Самарского университета им. Королёва является тому свидетельством. Уверен, что пройдя все испытания, участники конкурса получат бесценный опыт и новые возможности для самореализации», – отметил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.

«Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru зарегистрировались почти 27 000 студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов, на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.