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Онлайн-занятия: старшеклассников и студентов приглашают на уроки по финансовой грамотности

8 сентября 2022 15:57
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Школьники 8-11 классов, студенты техникумов и колледжей также узнают о принципах страхования, налогообложения, формирования будущей пенсии, защиты от кибермошенников.

Очередную сессию онлайн-занятий для школ и колледжей откроет урок первого заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина на тему «Как устроен финансовый рынок». Он состоится 14 сентября в 9:30 по московскому времени. Присоединиться к трансляции смогут старшеклассники, а также студенты техникумов и колледжей на сайте.

Онлайн-занятия будут посвящены темам грамотного управления личными финансами, правилам использования финансовых инструментов. Школьники 8-11 классов, студенты техникумов и колледжей также узнают о принципах страхования, налогообложения, формирования будущей пенсии, защиты от кибермошенников.

Впервые в этом году пройдут уроки по истории денег, подготовленные совместно с Музеем Банка России.

Занятия будут проходить до 16 декабря. Полное расписание, информация об экспертах и инструкции для подключения размещены на сайте проекта.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года школьники региона будут изучать основы финансовой грамотности в рамках обязательных школьных предметов. Это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.

«Сегодня у жителей региона появляется все больше возможностей повысить свою финансовую грамотность, в том числе и с помощью проектов Банка России. Это касается как молодежи, которая освоит азы финансовой грамотности на уроках и на вебинарах онлайн-сессии, так и старшего поколения. Важно не просто получить эти знания, но и использовать их на практике, сформировать навыки финансово грамотного поведения», – отмечает Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

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