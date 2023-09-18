Олимпиада по русскому языку и литературе "Словесник" ждёт заявок на осеннюю сессию 2023 г.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ.
Уважаемые педагоги и родители!
Открыт прием заявок на Осеннюю сессию!
Срок приема заявок - до 31.10.2023г.
Срок приема работ - до 30.10.2023г.
Срок обработки материалов - 1 день.
Оргвзнос - 35 рублей за 1 участника по каждому предмету
ОЛИМПИАДА СЛОВЕСНИК ЭТО:
- проверенный временем алгоритм работы, который позволяет участвовать в олимпиаде всем желающим без специальных знаний и затрат времени;
- самые демократичные цены;
- гарантированное пополнение вашего портфолио "весомыми" данными для аттестации
-лицензия на образование