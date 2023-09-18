Олимпиада по русскому языку и литературе "Словесник" ждёт заявок на осеннюю сессию 2023 г.

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ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ.

Уважаемые педагоги и родители!

Открыт прием заявок на Осеннюю сессию!

Срок приема заявок - до 31.10.2023г.

Срок приема работ - до 30.10.2023г.

Срок обработки материалов - 1 день.

Оргвзнос - 35 рублей за 1 участника по каждому предмету

ОЛИМПИАДА СЛОВЕСНИК ЭТО:

- проверенный временем алгоритм работы, который позволяет участвовать в олимпиаде всем желающим без специальных знаний и затрат времени;

- самые демократичные цены;

- гарантированное пополнение вашего портфолио "весомыми" данными для аттестации

-лицензия на образование