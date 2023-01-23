Окончившим в 2022-м вузы новых регионов дадут российские дипломы

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Минобрнауки России сообщает, что россияне, окончившие вузы новых регионов в 2022 году и успешно прошедшие ГИА, но не успевшие получить документ об окончании, смогут получить дипломы российского образца.

На сайте ведомства говорится, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут претендовать на дипломы российского образца. Минобрнауки России определит для этих граждан специальные условия прохождения ГИА, перечень образовательных организаций, которые могут выдать диплом об образовании.

"Проекты приказов Минобрнауки России обеспечат интеграцию новых территорий в единое образовательное пространство", – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Фальков отметил, что интеграция позволит как можно скорее молодым жителям новых регионов стать частью российского студенчества.

В сообщении министерства уточняются условия для поступления в университеты новых регионов. Для этого необходимо предоставить результаты ЕГЭ или сдать вступительные экзамены, пишет Смотрим.