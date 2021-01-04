Обязательный ЕГЭ по иностранному языку вводиться не будет

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Сотрудники Минпросвещения РФ отказались вводить обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку для старшеклассников. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года.



Соответствующий приказ об изменении федерального образовательного стандарта опубликован на официальной интернет-портале правовой информации, сообщает Газета.ru

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам — русскому языку и математике», — сказано в приказе, который вступил в силу сегодня, 4 января 2021 года.

Напомним, что выпускники средних школ в России, в дополнение к обязательным предметам, также могут выбирать в качестве ЕГЭ русскую литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, несколько иностранных языков и другие предметы, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com