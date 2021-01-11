Общественный совет департамента информационных технологий и связи возглавил ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин

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Совет впервые был созван в 2014 году и был призван обеспечивать привлечение общественности к деятельности органа власти, эффективное взаимодействие между департаментом, его подведомственными учреждениями и представителями общественности.

В 2020 году состав совета обновился. В него вошли представители госучреждений и учебных заведений Самарской области: Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).



Председателем общественного совета выбран ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин. «Благодарю за доверие, которое было оказано в избрании меня председателем этого совета. ПГУТИ является профильным учреждением в разделе информационных технологий и связи. Все наши направления очень хорошо вписываются в национальную программу «Цифровая экономика РФ», — прокомментировал свое избрание Дмитрий Мишин. Он также поблагодарил общественность, правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрию Азарову за поддержку ПГУТИ и весомый вклад в предотвращение ликвидации университета и превращения его в филиал московского вуза, пишет СО ОНЛАЙН.