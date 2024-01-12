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Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»

12 января 2024 11:49
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Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»

 

АСИ подвело итоги всероссийской программы «Классная страна». Церемония награждения прошла в Москве на форуме-выставке «Россия». Награды победителям вручили вице-премьер, председатель экспертного совета программы Дмитрий Чернышенко и глава Агентства Светлана Чупшева.

Команда Самарской области победила в номинации «История и патриотизм» с программой путешествий «Огонь памяти». Проект о «запасной столице» начинается на вокзале. По Куйбышевской железной дороге в город прибывали эвакопоезда – с людьми и целыми предприятиями, которым предстояло обосноваться на новом месте и продолжить свою работу.

«Очень символично, что подведение итогов первого года всероссийской программы «Классная страна» проходит именно здесь, на выставке «Россия», где представлены все регионы нашей страны. Вы все делаете очень важное дело. Президент России, путешествуя по Арктике и Дальнему Востоку, на каждом совещании говорит о туризме. Это, наверное, одна из самых сейчас динамичных отраслей экономики, которая позволяет лучше узнавать нашу классную страну. И именно с вашей помощью мы открываем Россию самим себе, показываем ее иностранным гостям», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Региональные команды разработали около 100 турмаршрутов для детей и подростков по пяти тематическим блокам «Классной страны» – история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Из них экспертный совет отобрал 25 лучших – по пять в каждой из номинаций.

«Мы видим, что в каждый маршрут вложена душа, частичка энергии региона, которыми хотели поделиться с нами ученики, учителя, представители туристической индустрии. Все сто маршрутов очень интересные, и я уверена, что они будут востребованы, доступны для семей с детьми из разных регионов», – сказала Светлана Чупшева.

В проекте участвовали порядка 5 тыс. человек из 22 регионов. На протяжении нескольких месяцев они придумывали новые образовательные маршруты. «Впервые это было сделано не только и не сколько профессионалами – в региональные команды были включены учителя, родители, а, самое главное, школьники, для которых и предназначены эти маршруты.  Еще одна новация программы – связанность туристических маршрутов с конкретным предметом – химией, физикой, историей или физкультурой», – добавила Светлана Чупшева.

Она отметила важность методологической работы, которую провели региональные команды во время обучения. «Любой учитель, любая школа смогут использовать эти материалы для формирования интересной туристической программы, связанной с образовательной деятельностью и конкретным предметом», – добавила гендиректор АСИ.

«Минпросвещения России, безусловно, будет поддерживать проекты победителей, те, которые наилучшим образом себя зарекомендовали. Мы включим их в соответствующие программы и рекомендации для использования», – подчеркнул замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

Еще один проект из Самарской области «Открытка из Самары» стал победителем в номинации «Культура». Маршрут предлагает школьникам и студентам познакомиться с культурным, литературным и историческим наследием Самары и отправить авторские открытки из отделения ретропочты как оригинальный привет близким из прекрасного города на Волге.

Цель программы АСИ «Классная страна» - создать в регионах России программы путешествий для детей и молодежи, которые расширят их кругозор, вызовут интерес к изучению страны и помогут выбрать будущую профессию. Программа реализуется при поддержке Минпросвещения России.

 

Фото: Пресс-служба АСИ

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