Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона

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В пятницу, 3 сентября, воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Губернатору Дмитрию Азарову и депутату Государственной думы Александру Хинтшейну и депутатам регионального парламента свои наработки.

«НОВАпарк» – это центр, где раскрываются таланты, – уверена педагог Светлана Блошкина. – Здесь собрали все лучшее, чтобы школьники Новокуйбышевска были всегда на шаг впереди. Современная техническая база позволяет им создавать проекты будущего, которые уже востребованы предприятиями и организациями».

Заказчиком сразу нескольких проектов выступила администрация Новокуйбышевска. Например, благодаря ученическим проектам в парках и скверах города нефтяников могут появиться «умные» эко-скамейки на солнечных батареях. Представляя гостям прототип, одиннадцатиклассник школы №8 Борис Кузьменко пояснил: на лавочке можно будет подзарядить гаджеты, а после усовершенствования – даже почитать книгу при искусственном освещении.

Борис рассказал, что аналоги в мире есть, но его прототип превосходит их по соотношения «цена-качество». Кроме того, в его варианте предусмотрена защита от вандалов.

Злата Титова и Ксения Катышкова по заказу городского музея создали 3D-модели уже несуществующих зданий – первой школы города и церкви в Мордовских Липягах. Учебное заведение воссоздали по сохранившимся в музее фотографиям, а храм – по рисункам.

«Модели объектов культурного наследия будут выставлены в музее, посетители смогут увидеть и прикоснуться к истории своего города, – пояснила Злата. – Но у проекта будет и развитие. Мы хотим также воссоздать внутренние интерьеры, чтобы потом, если будет желание и возможности, можно было отстроить школу и церковь в первозданном виде».

«НОВАпарк» посещают более тысячи детей. Здесь они знакомятся с 3D-прототипированием, программированием, робототехникой, биотехнологиями. В своих исследованиях юные ученые используют беспилотные технологии, виртуальную и дополненную реальность.

Десятиклассник Георгий Гетманов после празднования Нового года задумался о том, как утилизировать ели. В итоге родился проект по изготовлению биоразлагаемых предметов из хвои. Инновационный продукт молодого человека оценили, и он стал финалистом одного из конкурсов федерального образовательного центра «Сириус».

Изобретением воспитанников VR/AR-кампуса – тренажером для получения навыков тушения пожаров – заинтересовались на Новокуйбышевском НПЗ. Приложением, где по технологиям дополненной реальности оживают герои популярных книг, в том числе «Маленький принц» и «Алые паруса», – городская библиотека.

Многие из представленных прототипов скоро войдут в мелкосерийное производство. Например, автоматический санитайзер для рук в виде популярного мультперсонажа. Этот проект поддержали студенты и педагоги Новокуйбышевского филиала Самарского технического университета.

Поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для их развития – одно из ключевых направлений Стратегии лидерства Самарской области. За период реализации нацпроекта «Образование» в регионе открыты десятки центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», технопарки, мобильные компьютерные классы, 111 образовательных учреждениях обеспечены базой для внедрения цифровой образовательной среды. В области работает центр для одаренных детей «Вега», который входит в орбиту федерального центра «Сириус».

«Мы много внимания уделаем развитию талантов детей. В каждом ребенке эти таланты есть, их надо только разглядеть, – отметил Дмитрий Азаров. – И уникальные подходы, которые используются в «НОВАпарке», совершенно точно соответствуют нашему стремлению».

Новокуйбышевский ЦТТД – яркий пример государственно-частного партнерства. Средства на ремонт здания и оснащение центра выделили областной бюджет и благотворительный фонд «Виктория».

«Отдельно хотел бы поблагодарить Леонида Викторовича Михельсона и депутата Государственной думы Леонида Яковлевича Симановского за их неустанную заботу о будущем нашей страны и Самарской области. Здесь соработничество региональной власти и бизнеса позволило создать совершенно уникальный центр развития талантов детей. Уверен, что такому примеру будут следовать и другие бизнесмены, а Леонид Викторович Михельсон, мне кажется, очень высокую планку задает. И все это во имя и во благо нашего будущего, будущего детей», – подчеркнул Губернатор.

Мультипликационный эффект взаимодействия власти и благотворителей отметил депутат федерального парламента Александр Хинштейн. Благодаря такой поддержке «НОВАпарк» стартовал мощно.

«Это точка роста не только для Новокуйбышевска, но и для всего региона. Это пример того, как вовлечь детей в интересную, содержательную, полезную работу в самых разных направлениях», – подчеркнул депутат.

Он отметил: дети в центре искренне увлечены своими проектами, большинство из которых в будущем будут иметь практическое значения. Для себя он выделил инновации, связанные с оцифровкой школьных музеев. Александр Хинштейн не исключил, что предложение новокуйбышевских школьников может претендовать на грант проекта «Историческая память».

«Посещение центра, надеюсь, будет иметь действительно очень серьезный импульс не только для Новокуйбышевска, Самарской области, но и в целом для страны», – уверен он.

Дмитрий Азаров напомнил, что во время посещения региона Министром просвещения России Сергеем Кравцовым обсуждался, в том числе вопрос развития школьных музеев региона.

«Министр увидел, как это развивается на территории региона. Уверен, что он поддержит эти намерения, а сама цифровизация музеев подтолкнет нас и к следующему шагу. Дополненная реальность, мультимедийное оборудование позволят расширять экспозиции музеев и делать их интересными для всех – и для учеников, и для взрослых. Идеи, которые в «НОВАпарке» реализуются, точно заслуживают поддержки», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В городе нефтяников всегда уделяли большое внимание развитию талантов молодежи, поделился впечатлениями депутат Самарской губернской думы Александр Нефедов: «Все идеи, которые здесь рождались и озвучивались, работают и всегда будут работать на город и регион».

«Видно, что у нынешнего поколения колоссальный потенциал, и я горд, что это жители нашего города», – добавил депутат регионального парламента Андрей Коновалов.

Во время презентаций проектов в беседе с каждым инноватором Дмитрий Азаров интересовался, где они продолжат образование. Губернатор отметил, что для Правительства региона важно, чтобы ищущие и энергичные молодые люди оставались на родной земле.

«Возможности нашего высшего и среднего специального образования сегодня колоссальные, и общепризнаны в стране, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нам, конечно, надо со школьниками плотнее работать по профориентации. И я уже дал поручение, чтобы наши ведущие общеобразовательные учреждения – лицеи с углубленным изучением тех или иных предметов, гимназии – открывали свои филиалы или классы по всей территории области».

По мнению Главы региона, открытые уроки с использованием современных технологий, как элемент дополнительного образования, помогут школьникам в каждом населенном пункте в выборе будущего. «Думаю, такие уроки и образовательные программы центру «НОВАпарк» тоже надо организовывать, чтобы они были доступны онлайн для всех школьников Самарской области. Обязательно будем это поддерживать», – заявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, новокуйбышевская «кузница талантов» может стать частью молодежного крыла Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия» будущего». Губернатор поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну проработать идею и проанализировать научно-образовательную основу такого сотрудничества.

Стоит отметить, что «НОВАпарк» – это не только территория детского творчества. В центре на высокотехнологичном оборудовании проходит практическая часть программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования со всей губернии. Теоретическую подготовку они проходят в соседнем здании, в Поволжском доме учителя, который также был открыт в результате государственно-частного партнерства.

«Не случайно именно здесь мы сформировали и центр переподготовки преподавателей, которые в свою очередь в каждой сельской и городской школе смогут рассказать ученикам о новых технологиях. Это позволит ребятам больше узнавать о конкретном направлении, отрасли, области знаний. Я доволен, как этот центр работает и по развитию творчества детей, и переподготовке преподавателей», – подвел итог посещения «НОВАпарка» Дмитрий Азаров.