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Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, сообщается в понедельник в Telegram-канале Минпросвещения России "Большая перемена", передает ТАСС.

"Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями", - приводятся слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр уточнил, что дистанционного формата начала учебного года не предполагается."Регионы держат этот вопрос на контроле", - сказал он.

Кроме того, на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Анной Кузнецовой министр поддержал заявление омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов или санкций при отказе от нее.

Фото: ТАСС