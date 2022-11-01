Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно исследованию, в настоящий момент сбережения есть у 44% россиян, 51% накоплений не имеют, 5% затруднились с ответом.
Опрос: большинство россиян не имеют накоплений
Концерты состоятся 2 ноября в ДК «Октябрь» и 9 ноября в ДК «Нефтяник». Их посвятили военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
В Самаре пройдут патриотические концерты «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
В ходе профилактического обследования специалисты выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сами патологии на ранних стадиях.
Углубленная диспансеризация помогает выявлять риски тромбообразования и другие осложнения COVID-19
Для зрителей вход свободный.
2 и 3 ноября в Самаре пройдёт супер-финал Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар", – подчеркнул губернатор во время встречи.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».
Новый просветительский проект Общества «Знание» познакомит молодежь с героями современной России
Присоединяйтесь к обсуждению.
Форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить актуальные вопросы сегодняшнего дня с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения
Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно.
Новые телевизоры от Сбера поступили в продажу
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.09
EUR 61.12
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый просветительский проект Общества «Знание» познакомит молодежь с героями современной России

1 ноября 2022 18:49
128
Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».

3 ноября стартует новый просветительский проект «Знание о героях», организованный Российским обществом «Знание». Проект включает десятичасовой марафон «Знание о героях», презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.

Новый просветительский проект, инициированный Российским обществом «Знание», нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей. Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».

«В дни специальной военной операции мы все верим в победу России, а для этого нашим бойцам очень нужна поддержка, ведь наша Отчизна несокрушима именно благодаря их подвигам. Сегодня как никогда важна сплоченность россиян, и новый просветительский проект «Знание о героях» будет способствовать единству, которое делает нас непобедимыми. Мы хотим рассказать молодежи о настоящем героизме наших современников, об их преданности Родине и своему народу, о ценностях, которые придают людям силу, целеустремленность, повышают духовную стойкость. Уверен, что школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат незабываемые впечатления и вдохновение от встреч с героями нашего времени. Пусть истории, которые легли в основу этого проекта, объединяют людей вокруг большой общей цели — победы и великого будущего России», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей — одним словом, героев, живущих среди нас.
Масштабное событие проекта — просветительский марафон «Знание о героях», приуроченный ко Дню народного единства. Он состоится 3 ноября на двух площадках: в Москве — в арт-центре «Ветошный» и в Саранске — в новой студии Российского общества «Знание». Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.

Участниками московской студии марафона станут около 400 молодых людей — школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.

К участию в марафоне приглашены заместитель командира Брянского ОМОН «Арсенал», Герой Российской Федерации Андрей Фроленков, Герой Российской Федерации Энвер Набиев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Антон Шкаплеров, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лео Бокерия, чемпион мира по ММА и боевым единоборствам, волонтер Михаил Суриков и многие другие.

Еще одно яркое событие проекта — выпуск графических новелл о героях и выставка этих работ. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине. Полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов и другие герои — о подвигах этих людей узнают школьники 5–11-х классов всей страны. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание», а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических работ.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 ноября 2022  19:47
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
124
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
263
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
259
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
234
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
523
Весь список