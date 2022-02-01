Новые ветви сотрудничества научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

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Представители ПАО "ОДК-Кузнецов" - индустриальный партнёр научно-образовательного центра "Инженерия будущего" - посетили технопарк "Жигулевская долина" – участник НОЦ, входит в состав главных инновационных составляющих экосистемы НОЦ.

Рабочая встреча, проходившая в Конгресс-центре "Жигулевской долины", была посвящена знакомству с экосистемой технопарка, возможностями Регионального центра инжиниринга и обсуждению инновационных разработок резидентов, которые могли бы применить свои проекты и технологии на поле ПАО "ОДК-Кузнецов".

Гости приехали с запросом на инновации в области металлообработки и информационных технологий. Заместитель директора оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов провел обзорную экскурсию по технопарку, рассказав о ключевых элементах экосистемы, которая выращивает и транслирует инновационные технологии не только в масштабах России, но и на мировой рынок.

"Наша задача, как оператора инноваций, в том, чтобы все проекты, выращенные в экосистеме "Жигулевской долины" стали не только красивыми презентациями, а работающими технологиями, применяемыми на таких крупных площадках, как ПАО "ОДК-Кузнецов", поэтому сотрудничество со стратегически важными предприятиями России имеет для нас ключевое значение" - отметил заместитель директора оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов.

Совместная работа ПАО "ОДК-Кузнецов" и технопарка "Жигулевская долина" – партнёров НОЦ – приведёт к общему успеху и развитию научных проектов.