Новые школьные правила запрещают детям телефоны на уроках

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Российские школьники с нового учебного года имеют право использовать мобильные телефоны только на переменах. Об этом заявил, выступая на IX Общероссийском родительском собрании, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, на уроках, использовать не допускается", – приводит слова чиновника "Интерфакс".

Кравцов объяснил введение запрета необходимостью, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий".

При этом он сказал, что родителям в любом случае смогут сообщить о каких-либо чрезвыйчайных ситуациях, а просто пообщаться с детьми по телефону родители смогут на перемене.