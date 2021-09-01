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«Новое Знание»: самарские студенты и школьники получат научный заряд

1 сентября 2021 14:45
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Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне.

Что такое природоподобные технологии и как они связны с атомной физикой? Как интеллектуалам из «Что? Где? Когда?» удается все знать? Как построить успешный IT бизнес? Ответы на эти и многие другие вопросы узнают участники II марафона «Новое Знание» от самых успешных представителей своих сфер. Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне.

II марафон «Новое Знание стартовал 1 сентября в Год науки и технологий. В течение трех дней школьники по всей стране смогут поучаствовать в самой масштабной научно-образовательной коллаборации страны и прослушать лекции именитых спикеров со всего мира. 

Более 150 выдающихся ученых, звезд культуры и спорта, топовых бизнесменов, государственных и общественных деятелей проведут лекции и семинары для российских школьников. Участие в марафоне уже подтвердили Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и многие другие, а также несколько звездных зарубежных спикеров, чьи имена организаторы держат в секрете.   

«В марафоне поделятся своими знаниями педагоги, ученые Самарской области, среди которых лекторы регионального отделения Российского общества «Знание» – отметил Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – К участию в проведении марафона привлечены победители региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и иных конкурсов, олимпиад и их наставники, которые расскажут студентам и школьникам о возможности самореализации в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях регионального и всероссийского уровня, в конкурсах научно-технического творчества, в различных соревнованиях».

Просветительский марафон «Новое Знание» станет хорошим стартом нового учебного года и импульсом развития научного и технологического потенциала обучающихся, уверен Виктор Акопьян. 

Программа мероприятия предполагает не только прослушивание лекций, участники также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями в прямом эфире. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху, должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили - спасение экологии или самый большой обман XXI века?

Старт марафону дал Президент РФ Владимир Путин, он обратился с приветственным словом к школьникам-участникам. Знание должно стать новой ценностью, - отметил глава государства. Он также подчеркнул, как важна в образовательном процессе роль наставничества. Успешный опыт и личный пример – лучшая мотивация получать знания, реализовать себя, свои идеи и планы, - убежден президент РФ.

«Для талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей. Уверен, общество «Знание» поможет вам найти себя», – сказал Владимир Путин. 

Популяризация науки стала неотъемлемой частью информационной политики на государственном уровне, - отметил и ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев. С ее помощью решается очень важная социальная задача – укрепление авторитета российских ученых, расширение представления граждан о научных разработках и достижениях, которые меняют жизнь людей, привлечение талантов в научно-исследовательскую сферу, - уверен Богатырёв. 

«Просветительский марафон «Новое Знание», который стартует сегодня, объединит на своей площадке выдающихся ученых и представителей кампаний, в интересах которых они реализуют совместные проекты. Всем, кто заинтересован в прогрессе, в расширении своего кругозора, обязательно нужно подключиться к марафону  http://znanierussia.ru,  чтобы вдохновляться новыми прорывными идеями ученых», – пригласил к участию в просветительском проекте ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырёв. 

Главными площадками форума станут студии в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи. В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. «Новое знание» охватит всю страну: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

«На платформе марафона «Новое Знание» будут доступны самые актуальные и яркие знания о достижениях России и в мире, о людях, создающих будущее сегодня. Нас ждут очень интересные дискуссии, в том числе, и в сфере культуры, например, должен ли театр становиться частью поп-культуры. Я уверен, что все участники и зрители узнают много интересного. Присоединяйтесь и смотрите трансляции на сайте марафона», – призвал к участию в проекте генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов.

С 1 по 4 сентября в рамках марафона пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям: участники сообщества «Большая перемена» создадут видеопутеводитель по научным открытиям XXI века, в регионах представители молодежных организаций проведут лекции и мастер-классы «Знай село», волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ подарят школьные наборы детям из малообеспеченных семей.

 

Теги: марафон Новое Знание

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