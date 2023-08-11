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Выпускники педагогических классов, поступившие на очную форму обучения в региональные вузы и ссузы в год окончания школы на педагогические специальности, ВПЕРВЫЕ с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере 1 000 рублей!

Новая мера поддержки, разработанная Администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона.

Для оформления выплаты (зарегистрированным в Самаре по месту жительства или пребывания) можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

Подробную информацию можно получить по ☎️ 340-08-47 или здесь.