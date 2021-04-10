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НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» встречает гостей

10 апреля 2021 10:47
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НОЦ мирового уровня Инженерия будущего встречает гостей

В Самаре встретились два межрегиональных научно-образовательных центра мирового уровня: «Инженерия будущего» и «Российская Арктика».

Наши северные коллеги объединили в НОЦ три региона: Архангельскую, Мурманскую области и Ненецкий автономный округ, а значит перед ними стоят те же сложности и вопросы, что и перед «Инженерией будущего», соучредителями которой стали пять регионов РФ.

В сфере интересов «Российской Арктики»: внедрение новых материалов и технологий, проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона – направления, над которыми работают и участники «Инженерии будущего».

Тем для общения и идей для сотрудничества у двух НОЦ оказалось даже больше, чем можно обсудить за один день.

Марат Есеев – научный руководитель НОЦ «Российская Арктика», Людмила Силуанова – проректор по инновационному развитию САФУ, исполнительный директор Дирекции НОЦ, Алексей Коротенков –заместитель министра Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, Дилмурад Яхяев – ведущий эксперт Дирекции НОЦ с удовольствием побывали в Институте регионального развития – управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Технопарке Самарского медицинского университета и Самарском государственном техническом университете. 

В медицинском университете на коллег произвели впечатление разработки в области телемедицины, VR-технологии и современные анализаторы, которые представил проректор по научной работе Игорь Давыдкин. 

Труднодоступность северных регионов, экстремальные погодные условия и расстояния – идеальные условия, где эти технологии будут востребованы. 

В Самарском Политехе коллеги тоже нашли интересные для себя проекты. Андрей Пименов, проректор по интеграционным проектам и Владислав Блатов, заведующий кафедрой общей и неорганической химии представили разработки в области новых материалов и идеи по созданию автономных аппаратов для изучения морского дна, которые особенно нужны в условиях Крайнего Севера. 

Пообщавшись, представители НОЦ убедились, что у них гораздо больше общего, чем различий, а значит можно вместе совершенствовать проект. Обращаясь к коллегам, советник Губернатора Самарской области, Генеральный директор Института регионального развития – управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» сказала Ольга Михеева: 

«Ежегодное подтверждение статуса мирового уровня не позволит почивать на лаврах ни одному из центров. Уже сейчас у ИРР в работе ряд предложений по совершенствованию проекта научно-образовательных центров, которые мы будем обсуждать в рамках Ассоциации НОЦ в том числе, конечно же, с нашими новыми друзьями - НОЦ «Российская Арктика».

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