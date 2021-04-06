НОЦ «Инженерия будущего» провёл в Самаре онлайн-конференцию «Открытый разговор о науке и университетах»

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Модератором выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сжёнов.

Ольга Михеева, советник Губернатора Самарской области, генеральный директор Института регионального развития – управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», поблагодарила Евгения за помощь, которую он оказывал нам с первого дня существования НОЦ. Мы поняли простую истину: сделали хорошее, полезное дело – нужно о нём рассказывать, популяризировать, тем самым вовлекая в процесс больше умных и хороших людей.

В зале большинство – студенты и молодые учёные. Евгений Сжёнов начал речь со слов, что привлечение молодёжи в науку - наша главная задача! Мы формируем молодёжную научную политику – поэтому нужно о серьезных вещах говорить просто. И слушать молодёжь.

На связь вышла Марина Боровская, президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов ЮФО. Она отметила, что в вузах нужно активно развивать систему наставничества. Кроме того, обратить внимание нам следует именно на образовательные программы. Лишь 5,3 процента выпускников школ Самарской области выбирают для сдачи ЕГЭ информатику. Физику – 33 процента. Это очень мало – Министерству образования региона следует популяризировать среди молодёжи естественные и технические науки. Будут новые, гибкие, научно ориентированные умы – будут новые исследования и разработки, и тогда НОЦ «Инженерия будущего» сможет наращивать задел научных проектов по своим тематикам.

Александр Сергеев, Президент РАН, заметил, что название «Инженерия будущего» в полной мере соответствует нашей целеустремленности и результативности, и мы вполне обоснованно взяли такое амбициозное название. Пообещал нашему НОЦ всестороннюю поддержку и пригласил на встречу в стенах РАН. А также заявил, что наш потенциал и наша молодежь нужны Российской академии наук.

Мы рады приглашению и с большой радостью ждем Александра Михайловича в Самаре на форуме "Юный инженер"!

Рузанна Айрапетян, начальник отдела взаимодействия со СМИ, соцмедиа и общественными организациями Минпросвещения РФ рассказала о необходимости активизации работы в социальных сетях.

Преимущества соц. сетей в нашей работе:

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повышение лояльности молодой аудитории

У нашего НОЦ есть и то, и другое (но, конечно, нет предела совершенству). Один из наших главных проектов сегодня – развитие НОЦ "Юный инженер" и создание Малой академии наук на базе Самарского регионального центра для одарённых детей, школ РАН и детских технопарков «Кванториум». Рузанна Айрапетян согласилась помогать нам «прокачивать» этот проект.

Александр Ведехин, заместитель директора Департамента государственной молодежной политики Минобрнауки России, рассказал о системе поддержки молодых учёных. О федеральных и региональных грантах, помощи с покупкой жилья, трудоустройстве начинающих специалистов.

Ольга Михеева спросила, какую поддержку можно оказать нашему проекту – детско-юношескому НОЦ. Александр Юрьевич предложил не откладывать этот вопрос в долгий ящик, созвониться сразу после конференции, обсудить все вопросы и принять решения.

Павел Красноруцкий, председатель Российского Союза Молодежи, предложил нашему НОЦ сотрудничать в области воспитания студенческих лидеров.

Это – учащиеся вузов, способные взять на себя ответственность, сформировать команду, запустить процесс. Если к ним найти правильный подход уже сейчас, они станут настоящими лидерами, профессионалами, способными успешно управлять коллективами.

На связь вышла Ольга Носкова, начальник Управления молодежных проектов и программ «Росмолодежи». И рассказала о грантах, чемпионатах и конкурсах стартапов в области высокой технологий – и это всё для начинающих учёных. Очень полезная информация, в том числе для молодых участников нашего форума.

Выступил Михаил Мягков, председатель Совета Университетского Консорциума Исследователей Больших Данных, профессор Орегонского Университета. Рассказал про такой термин из области инновационного бизнеса, как «долина смерти». Это - разрыв между академической наукой, прикладной наукой и индустрией. Чтобы такого разрыва не возникло, между всеми участниками нашего НОЦ должны быть полная открытость и безусловное взаимопонимание.

Ирина Короткова, оператор конкурса «Мегагранты», «ВУЗПРОМЭКСПО», «Наука будущего – наука молодых», поделилась с участниками форума крайне полезной информацией – о грантах, стажировках, обменом опытом, механизмах, которые позволяют молодым учёным возглавлять научные проекты и лаборатории.

Пригласили Ирину Владимировну на наш летний форум по детско-юношескому НОЦ. Кончено, очень рассчитываем на визит Помощника президента России Андрея Фурсенко.

Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ, рассказал о дополнительном профессиональном образовании. О том, как важно и актуально развивать это направление в вузах и как оно влияет на экономику регионов.