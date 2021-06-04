НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России

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Площадка Петербургского международного экономического форума в этом году стала центром обсуждения путей развития научно-технологического потенциала России и роли научно-образовательных центров мирового уровня в развитии экономики. Инициатором проведения такой дискуссии выступил Губернатор Самарской области, председатель попечительского совета НОЦ «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров. К разговору были приглашены руководители регионов-участников НОЦ, академики, представители научных школ, ректоры вузов, представители крупнейших корпораций и предприятий страны. Модератором беседы выступил Дмитрий Санатов – Партнер-Руководитель головного офиса Фонда «ЦСР «Северо-Запад», соруководитель проектного офиса по экспертизе программ НОЦ мирового уровня при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

«Считаю очень важным, что идея о создании научно-образовательных центров мирового уровня, предложенная Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня активно обсуждается на Петербургском международном экономическом форуме, который определяет драйверы развития страны. И я очень рад, что именно наш НОЦ инициировал это обсуждение», – отметил Глава Самарского региона.

Напомним, в рамках национального проекта «Наука» в стране уже создано 10 научно-образовательных центров мирового уровня. Среди них – НОЦ «Инженерия будущего», который объединил 5 субъектов России – равноправных партнеров: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия. К этому консорциуму присоединилась и Чувашия.

Такая коллаборация позволяет грамотно распределять компетенции, объединять усилия вузов разных регионов для достижения поставленных целей.

В регионах – соинициаторах создания «Инженерии будущего» открыты представительства управляющей компании Центра, Института регионального развития. Планируется проведение выездных комитетов НОЦ (например, по медицинским технологиям – в Пензе в рамках форума ИнноМед, по искусственному интеллекту – в Ульяновске, по умному агро – в Тамбове).

Архитектура «Инженерии будущего» будет включать в себя и молодежное крыло НОЦ. Важно объединить в единую экосистему регионов – соинициаторов создания Центра все элементы по работе с талантами и молодыми технологическими энтузиастами: кружковое движение, кванториумы, школы РАН, дома научной коллаборации, центры одаренных детей и прочее. Всё это позволит НОЦ определить политику удержания кадров в регионах и формирования кадрового резерва индустриальных партнеров; сформировать институт наставничества со стороны науки и индустриальных партнеров, обеспечить закрепление вовлеченных в науку старшеклассников и студентов.

По итогам работы прошлого года научно-образовательных центров «Инженерия будущего» показал наилучшие результаты. «Хотел бы поделиться секретом успеха нашего НОЦ. Он очень прост – это заинтересованное, взаимовыгодное, равное партнерство всех университетов, которые входят в НОЦ, и пяти регионов, которые его организовали, – подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая дискуссию. – Хочу поблагодарить своих коллег – глав субъектов России, благодаря заинтересованной работе которых и погружения в научно-образовательную среду удалось достичь такого результата».

Губернатор напомнил о том, что НОЦ «Инженерия будущего» был создан еще два года назад, не дожидаясь проведения федерального конкурса на получение статуса мирового уровня. Поэтому уже сейчас ученым удалось коммерциализовать ряд проектов и идей. Именно это, уверен Дмитрий Азаров, и предопределило результат.

Все проекты научно-образовательного центра реализуются по 5 основным направлениям деятельности: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, а также сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интеллект в инжиниринге. По мнению экспертов, именно за этими сферами деятельности стоит научный и технологический прорыв государства.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев обозначил: главная задача всех НОЦ состоит в том, чтобы превратить знания в технологии будущего при поддержке промышленности и бизнеса. Причем опорными точками здесь должны стать научные школы, вузы и предприятия регионов. «Научно-образовательные центры – это то, что должно существенным образом двинуть вперед экономическое, высокотехнологичное развитие нашей страны через регионы путем создания новых высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Таким образом появится своеобразная научно-технологическая элита в регионах, готовая работать на опережение и двигаться вперед», – уверен глава РАН. Не менее важная составляющая - в том, чтобы в равной степени на современные запросы откликалось и научное сообщество, и сам бизнес. Разрыва быть не должно, потому что сегодня конкуренция за технологии велика, Россия должна не просто ее выдержать, но и выиграть. И в этом направлении, по мнению Александра Сергеева, НОЦ «Инженерия будущего» является образцовым среди других центров.

«Наша задача состоит в том, чтобы наша создаваемая инновационная система научилась как можно быстрее усваивать новые знания и переводить их в технологии. Мировая модель развития сегодня такая: бизнес приходит и хватается за новые знания, умеет очень быстро вбросить его в рынок и получить сверхприбыль, которая ложится в финансирование науки. Вот эта петля положительной связи, которая действует практически во всем мире. И нам нужно действовать по этой схеме», – подчеркнул Президент РАН.

В конечном счете результаты научных исследований и создания технологий должны дойти до каждого жителя страны в виде конечного доступного продукта, который, безусловно, будет приносить пользу. И в этом отношении важную роль играют биомедицинские технологии. Заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Семенова уверена: увидеть что-то новое способны именно в регионах, где заметны наиболее сильные стороны научной и прикладной деятельности.

«В частности, «Инженерия будущего» предлагает нам IT-технологии, цифровые двойники. При этом мы понимаем, что это междисциплинарные задачи, которые можно решать только путем объединения компетенций, усилий в достижение результата. И мне приятно, что якорной образовательный организацией в НОЦ стал Самарский медицинский университет, у которого достаточно много прикладных результатов. При этом с точки зрения научно-образовательного центра важен переход от науки к производству. И мы можем передавать компетенции одному человеку, который во всем разбирается и понимает, что происходит вокруг. Сегодня даже врач не является медиком по своему профилю, и он не может развиваться и качественно оказывать медицинскую помощь, если он не владеет мультидисциплинарными знаниями. И как раз объединение в НОЦ позволяет менять парадигму подготовки специалистов, что тоже крайне важно», – обратила внимание участников дискуссии Татьяна Семенова.

С этим мнением согласился научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов. «Когда я был в технопарке медуниверситета, то сам убедился в том, что там работают не только медики, но и инженеры. И такая синергия дает успешные результаты в виде современного медицинского оборудования», – добавил он.

Конечно, реализовать масштабные проекты в регионах без федеральной поддержки невозможно. И в этом уверен вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин: ключевую роль могут сыграть столичные университеты, которые могут формировать актуальную ключевую повестку развития. «Самара в рамках НОЦ выбрала правильные направления развития. И я рад, что Петербургский государственный университет вошел в консорциум. И сегодня по факту у нас создано несколько центров, которые стягивают на себя все ресурсы. Что касается потенциала «Инженерия будущего», это просто космическая история. И здесь важно постоянно ставить новые задачи на следующий этап, чтобы было постоянное динамичное развитие», – отметил вице-губернатор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев уверен: новые векторы развития должны задавать предприятия и госкорпорации, у каждой из которых есть научно-технические советы. Напомним, стратегическими индустриальными партнерами НОЦ выступают «Ростех», «Роскосмос» и ОАО «РЖД».

«Государство видит в научно-образовательных центрах важнейший инструмент, который поможет ответить на те вызовы, которые стоят перед страной – это обеспечение технологической, продовольственной, информационной безопасности и т.д. Не секрет, что существуют разрывы между фундаментальной и прикладной наукой. Здесь НОЦ должны сыграть большую роль, и успех зависит от правильной фокусировки на перспективных направлениях деятельности, – отметил Владимир Гутенев. – НОЦ за короткий промежуток времени стал лидером благодаря индустриальным партнерам, и здесь Губернатором Самарской области проделана большая работа. И я вижу большой резерв в том, чтобы компании предоставили места в научно-технических советах, где принимаются стратегии на 5-10-летний период. Это позволит заранее знать какие задачи стоят перед холдингами и работать на опережение. Я думаю, что у «Инженерии будущего» сохранятся перспективы держать лидерство, чего я и желаю».

Безусловно, основу дальнейшего развития должны составлять молодые специалисты. «У НОЦ одна из важнейших повесток – подготовка высокотехнологичных талантов и подготовка технологичных предпринимателей для развития как экономики региона, так и для дальнейшего движения на мировой уровень организаций, входящих в НОЦ. И здесь важно, чтобы в регионах формировалась прослойка молодых людей, готовых работать с технологиями и осваивать их», – отметила генеральный директор, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина. «И благодаря НОЦ мы видим масштабирование этой практики в регионах страны. И это дает возможность вывести Россию на передовые позиции технологического развития в мире», – добавил руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что главное в деятельности научно-образовательного центра – получение результата. Особенно в биомедицине, агрокибернетике и цифровые двойники материалов и сплавов. И в рамках консорциума НОЦ труды ученых двух субъектов страны дадут синергию, – уверен он.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артем Здунов отметил, что НОЦ позволяет привязывать исследовательскую, лабораторную базу, научно-педагогический состав к коммерческим продуктам. Поэтому идея межрегионального научно-образовательного центра уже сама по себе заслуживает уважения, отметил исполняющий обязанности Председателя Правительства Ульяновской области Александр Смекалин. По его мнению, основное преимущество «Инженерии будущего» состоит в том, что регионы нашли себя в объединении науки и технологий, а это залог инновационного будущего.

Подводя итог дискуссии, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил в качестве результата вхождение в наблюдательный совет НОЦ глав ряда регионов-партнеров. «Одна голова хорошо, а две – лучше. А когда эти головы все время имеют подпитку идеями, решениями со стороны людей высочайшей с компетенцией, научных знаний, это, конечно, важно. Я уверен, что наш НОЦ имеет очень хорошее будущее. И нельзя по одному году подводить итоги, потому что результат будет более отдаленный. Эффект, который мы будем иметь с точки зрения повышения качества образования, инженерного, научного, инновационного мышления самых юных граждан России, которые сегодня напитываются тягой к знаниям, позволит получать результат», – резюмировал Глава региона.

Напомним, что на заседании Совета по научно-образовательным центрам мирового уровня Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко также высказался о НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»: «Хотел бы отметить большую работу: и то, что у вас объединено 5 областей, и очень впечатляющий набор партнеров, и очень амбициозные задачи. Хочется, чтобы у вас все получилось. Особое внимание обращаю на важность цифровых двойников и виртуальных полигонов. Первый проект и третий здорово перекликаются с точки зрения локализации промышленного тяжелого программного обеспечения ERP-систем и BIM-технологий. И здесь у нас большие надежды на вас».