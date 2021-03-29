Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
В Самаре прошёл межотраслевой форум Биометрия и право
В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники
НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники

29 марта 2021 11:35
106
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники

Делегация в составе советника Губернатора Самарской области, Генерального директора ИРР Ольги Михеевой и проектного директора НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», статс-секретаря ИРР Дениса Гусева и руководителя грантового офиса Алексея Комягина провела встречу с исполнительным директором по перспективным программам и науке Роскосмоса Александром Блошенко, Сергеем Прохоровым, директором Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса, и его заместителем Оксаной Вольф.

Обсудили создание Центра коммерческого космоса. Главная идея – НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники.

Как это будет работать? Пример: у частного лица есть идеи и возможности по созданию космического аппарата. Но есть потребность в испытательном оборудовании, привлечении специалистов, нужно оформить документацию и т.д. Если проект достойный и прорывной - за дело беремся мы и вся команда «Инженерии будущего». Находим испытательную площадку и людей, готовых вложиться материально, помогаем разобраться с документами, координируем сотрудников вузов, взаимодействуем с Роскосмосом. В итоге – уникальная компетенция у нас, экономия сил, времени и денег – у частной компании.

Такая идея возникла, потому что в России уже образовалась довольно крупная прослойка интеллектуалов от бизнеса. Они готовы вкладываться в космос, но постоянно сталкиваются с различными препятствиями - административными и техническими. Роскосмос, Центр коммерческого космоса и НОЦ "Инженерия будущего" хотят облегчить их труд. 

Ещё одна идея Александра Блошенко — привлечь молодёжь к работе Центра экспериментов в космосе довольно необычным образом. 

Новая задача НОЦ «Инженерия будущего» - провести конкурс среди студентов и школьников. Учащиеся смогут предложить свой проект эксперимента на Международной космической станции. Похожие конкурсы проводит НАСА: дети пишут рассказы о космических приключениях, предлагают стратегии колонизации планет, придумывают названия для марсоходов. Уверены, наши ребята способны удивить своим креативом весь мир!

Также Роскосмос очень заинтересовался разработкой участников молодёжного НОЦ «Инженерия будущего». Мы уже писали о СКБ RocketLAV, парни сняли шикарное видео про свою ракету Capella-МЛ: https://t.me/c/1429243041/85. Её запуск предположительно состоится в апреле, и мы организуем онлайн-трансляцию. Как студенты покоряют небеса — можно будет посмотреть на наших каналах в прямом эфире!

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Викторина Наш космос. Самара Космическая приглашает самарцев
29 марта 2021  11:26
Викторина «Наш космос. Самара Космическая» приглашает самарцев
126
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
123
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
29 марта 2021  09:05
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
321
Весь список

Здравоохранение
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
29 марта 2021  09:56
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
141
Наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь.
28 марта 2021  18:31
Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса
411
78 заболевших в Самаре.
28 марта 2021  18:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
402
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1621
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15512
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16599
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
673
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
1044
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
567
Весь список
Образование
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
29 марта 2021  12:28
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
30
В Самаре прошёл межотраслевой форум Биометрия и право
29 марта 2021  12:00
В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»
68
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники
29 марта 2021  11:35
НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники
102
Весь список

Культура
В Самарской области выбрали лучших чтецов «Живой классики»
29 марта 2021  10:57
В Самарской области выбрали лучших чтецов «Живой классики»
97
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
288
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
623
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2452
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4225
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15505
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
568
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1022
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2147
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
Социум
121
Самарская область к паводку готова
29 марта 2021  09:46
Самарская область к паводку готова
Благоустройство региона
119
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
Культура
285
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
Культура
623
Весь список