ННГУ им. Н.И. Лобачевского вошел в состав федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»

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4 февраля, Нижний Новгород – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского вошел в состав федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», созданного для реализации целей национального проекта «Экология». Таким образом четыре вуза Приволжского федерального округа подключились к совместной работе по формированию кадрового потенциала и развитию новой отрасли обращения с отходами производства и потребления.

В ходе заседания был утвержден состав органов управления Консорциума и план мероприятий на 2022 год. В обновленный состав попечительского совета Консорциума вошли заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев и другие.

Открывая заседание, исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев подчеркнул важность создания новых наукоемких технологий.

«Устойчивое развитие охватывает все аспекты деятельности науки и бизнеса, эффективное внедрение связанных с ним практик требует системного подхода и коллективной работы. Поэтому так важно расширять зону деятельности Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», активнее включаться в решение задач, которые позволяют не только провести эффективную переработку отходов, но и создавать безотходные технологии на основе принципов зеленой химии», - сказал Илья Воротынцев.

Особое внимание Илья Воротынцев уделил экопросвещению и развитию образовательных программ. Он рассказал про итоги «Менделеевской экологической экспедиции» школьников и студентов на озеро Байкал и бурный рост федерального образовательного проекта «Менделеевские классы».

«Погружение школьников в науку, освоение азов химии с самых ранних лет очень важно, но часто у учеников отсутствует понимание химической сущности процессов, им не хватает экспериментальной и практической работы, отсюда берется страх и нелюбовь химии, - отметил и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева. - С помощью проекта «Менделеевские классы» мы помогаем школьникам по всей России полюбить химию, ориентируем их на выбор будущей профессии в области химической технологии и промышленной экологии».

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», председатель Попечительского совета Андрей Лебедев отметил слаженную и эффективную работу Консорциума по развитию новой отрасли обращения с отходами производства и формированию кадрового потенциала для создания экономики замкнутого цикла.

«Несомненно, только объединив усилия государства, науки и бизнеса мы сможем решить эти важные задачи. Отрадно, что состав Консорциума расширяется, все больше образовательных организаций, авторитетных ученых подключается к нашей работе», - подчеркнул Андрей Лебедев.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о вхождении Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в состав участников Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

«Университет Лобачевского рад стать частью большой и мощной команды профессионалов, которые объединились с целью решения приоритетных для нашей страны и всего мира задач поиска научных решений и разработки технологий в сфере охраны окружающей среды, переработки отходов, подготовки современных специалистов и в целом изменения сознания граждан в плане ответственного отношения к миру – нашему общему дому, - рассказала ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова.

Фото: ННГУ им. Н.И. Лобачевского