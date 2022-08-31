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Названа средняя стоимость букета учителю на 1 сентября

31 августа 2022 10:05
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Названа средняя стоимость букета учителю на 1 сентября

82% российских школьников будут дарить букеты учителям на 1 сентября, их родители потратят на цветы в среднем по стране от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие».

Четверть россиян в этом году планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, еще 24% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а 29% — до 1 тыс. рублей. Каждый седьмой россиянин (15%) планирует совершенно бесплатно собрать букет в собственном саду.

Как отмечается, почти треть россиян (32%) 1 сентября в этом году планируют дарить личный букет классному руководителю, еще 22% — букеты сразу нескольким учителям. В каждом пятом случае (22%) респонденты планируют участвовать только в покупке общего букета от класса. 18% опрошенных вообще не собираются преподносить цветы учителям, пишут "Известия".

Треть россиян (34%) относятся к традициям 1 сентября равнодушно и приносят букеты в школу не каждый год. Каждый четвертый (23%) уверен, что благодарить учителей за их труд необходимо, но расходы на это слишком велики. Тем более что, по оценке почти половины респондентов (48%), астры и гладиолусы в этом году подорожали на 5–10%. Каждый пятый опрошенный дарит цветы учителям каждый год, а 16% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти деньги на благотворительность.

 

Теги: Опрос

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