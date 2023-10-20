Научный журнал Самарского политеха вошел в 7% лучших журналов рейтинга SCIENCE INDEX

153

Портал eLIBRARY.RU опубликовал рейтинг российских научных журналов SCIENCE INDEX за 2022 год. «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки» вошел в 7% лучших журналов. Издание индексируется во многих значимых базах данных и включено в белый список журналов РАН. Также наш журнал имеет категорию К1 в текущем перечне ВАК РФ. Это означает, что он имеет наивысшую научную значимость.

«Все издания Политеха участвуют в региональной программе поддержки научных журналов от Асоциации вузов Самарской области, – говорит доцент кафедры "Прикладная математика и информатика", кандидат физико-математических наук Михаил Саушкин, – Безусловно, эта поддержка, а также поддержка руководства университета и работа редакционных коллегий – залог успешного развития научных изданий. Рейтинг SCIENCE INDEX представляет собой своего рода показатель качества журнала, признания его высокого статуса, а, соответственно, и престижа учредителя».

Отметим, что по сравнению с прошлым годом «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки» улучшил свои позиции – с 390 места поднялся на 241-е. По тематике «Механика» сейчас журнал занимает 12 место из 44, а в разделе «Математика» – 20 место среди 109 журналов.

В рейтинге есть и другие научные издания Самарского политеха: «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки» (2118 место), «Градостроительство и архитектура» (2528 место), «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки» (2626 место). Все журналы входят в перечень ВАК РФ.

Рейтинг SCIENCE INDEX ежегодно составляется для всех журналов, индексируемых РИНЦ.