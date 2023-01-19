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Начальную военную подготовку с 5 класса одобряют 6 из 10 жителей Самары

19 января 2023 09:36
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Начальную военную подготовку с 5 класса одобряют 6 из 10 жителей Самары

Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживает 63% жителей Самары. Сторонников этой меры больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 60%. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать курс начальной военной подготовки. Одобряют эту инициативу 63% жителей Самары. Против выступают 23%: в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили».

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (74% против 53%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 36%, то среди горожан старше 45 — уже 75%.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 60%.

По сравнению с ноябрем прошлого года, когда депутаты Госдумы только предложили ввести курс НВП в 10—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах, число сторонников его введения практически не изменилось.

Время проведения: 16—17 января 2023 года

Теги: Опрос

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