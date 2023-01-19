Начальную военную подготовку с 5 класса одобряют 6 из 10 жителей Самары

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Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживает 63% жителей Самары. Сторонников этой меры больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 60%. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.