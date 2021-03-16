Началась регистрация на отборочный онлайн-этап VolgaCTF 2021

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VolgaCTF2021 Qualifier — отборочный онлайн-этап международных командных соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF состоится 27-28 марта. Регистрация уже стартовала.



VolgaCTF2021 Qualifier проходит в формате task-based сtf. Команды со всего мира регистрируются и в течение двух дней удаленно выполняют задачи и получают за них флаги. В результате соревнований формируется турнирная таблица.

Топ участников получает приглашение на финал в сентябре, который по традиции уже 11-й год проходит в Самаре. В прошлом году в отборочном этапе приняли участие больше 1250 команд. Во втором этапе, кроме российских команд, участвовали безопасники из Германии, Австрии, Канады, Тайваня, Италии, Туниса и Португалии. Финал проходит в формате attack-defence. Команды защищают собственные сервисы и атакуют сервисы противников. За каждое успешное действие получают победные баллы.



Участие открытое и бесплатное.

Зарегистрироваться можно по ссылке, передает пресс-служба Самарского университета.

Организаторы VolgaCTF — институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов.

Фото: пресс-служба Самарского университета



