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Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые», который стартует в рамках выставки-форума «Россия»

7 сентября 2023 12:22
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Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые», который стартует в рамках выставки-форума «Россия»

С 4 по 6 ноября 2023 года состоится федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» Знание.Первые. Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны. Марафон «Знание.Первые» будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Посетить мероприятия марафона смогут все желающие — регистрация началась 4 сентября на сайте https://marathon.znanierussia.ru/ .

Первые 10 тысяч зарегистрированных получат приглашения побывать в студиях марафона на ВДНХ, а зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы выставки.

Напомним, проведение Международной выставки-форума «Россия» готовится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов, содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Выставка будет проходить с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве, на территории ВДНХ.  Ее участниками станут все 89 регионов РФ, федеральные ведомства, корпорации, иностранные делегации и общественные организации.

«Международная выставка-форум «Россия» обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы. Мы живем в великой стране, нам есть чем гордиться. Об этом должен знать каждый», – заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для подготовки к выставке создана рабочая группа, которой разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. Проект стенда включает достижения Самарской области в различных сферах: наука, образование, спорт, медицина, промышленность, транспорт, IT технологии, культура и искусство, туризм и др.

Главной темой федерального марафона Знание.Первые станут современные достижения нашей страны и ее граждан, способствующие развитию России и повышению ее авторитета на международном уровне. По уже сложившейся доброй традиции своим опытом на марафоне «Знание.Первые» поделятся выдающиеся ученые, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели. Лекторы расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Также наставники обсудят с молодежью, какой вклад в прогресс России своими идеями и действиями может внести каждый человек, нацеленный на самореализацию. 

«Россия великая страна, которая активно развивается вопреки всем препятствиям. И осенний марафон Знание.Первые расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе. За три дня программы ведущие специалисты из разных сфер от культуры и искусства до науки и бизнеса расскажут о достижениях россиян в XXI веке. Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодежь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти свое призвание и достичь самореализации», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества «Знание». Своим опытом и знаниями во время лекций, дискуссий и мастер-классов на предыдущих марафонах поделились более 850 лекторов, среди которых Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Максут Шадаев, Рамзан Кадыров, Виктор Садовничий, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Константин Хабенский, Константин Эрнст, Евгений Касперский, Сергей Карякин, Хабиб Нурмагомедов и многие другие авторитетные наставники. 

За два года просветительские марафоны посетили более 50 тысяч молодых людей из разных регионов нашей страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

По уже сложившейся традиции лекторы общаются с самыми активными участниками марафона и отвечают на вопросы зрителей. Другие форматы взаимодействия включают общение в составе малых групп, а также участие молодых людей в работе «молодежной дирекции», которая на основе впечатлений участников формирует предложения в программу следующих марафонов.

На мероприятиях пятого федерального Просветительского марафона «Знание.Первые», проходившего с 24 по 26 апреля 2023 года, очно на главной площадке марафона в Центральном Манеже в Москве присутствовали студенты самарских вузов. «Все ребята рады побывать на таком грандиозном мероприятии и общаться с выдающимися людьми нашего времени», — отмечал координатор самарской делегации к. и. н., доцент кафедры истории и историографии Самарского национального университета Михаил Чирков.

Значимым результатом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента, который пополняет цифровую библиотеку Общества «Знание». К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

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