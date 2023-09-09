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Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые»

9 сентября 2023 13:10
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Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые»

Он стартует в рамках выставки-форума «Россия».

С 4 по 6 ноября 2023 года состоится федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» — «Знание.Первые». Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны.

Марафон «Знание.Первые» будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Посетить мероприятия марафона смогут все желающие — регистрация началась 4 сентября на сайте https://marathon.znanierussia.ru/.

Участие предусмотрено в двух форматах: онлайн и оффлайн.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Первые 10 тысяч зарегистрированных получат приглашения побывать в студиях марафона на ВДНХ, а зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте.

Теги: Акценты

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