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На территории межвузовского кампуса в Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров

28 августа 2024 17:12
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Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».

В Самарской области ведется активное проектирование международного межвузовского кампуса. В настоящее время генеральным проектировщиком - компанией «Студия 44» - определены предварительные нагрузки инженерных коммуникаций, а именно, получены предварительные технические условия на подключение объектов кампуса к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Также для трех земельных участков общей площадью 5,7 га согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.

«Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры», - отмечал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости активного привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, в конце июня в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО «ПроШкола». Здесь разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

«Функция ПроШколы как технического заказчика по проекту кампуса будет перенесена в непосредственную близость к строительной площадке. Самарскому офису ПроШколы также будет передана часть функций финансового, правового и корпоративного сопровождения проектов ПроШколы по строительству школ и других социальных объектов по всей стране. Это порядка 50 новых рабочих мест», – отмечала ранее генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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