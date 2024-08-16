на сбор школьного портфеля для ребёнка россияне потратят до 6 тысяч рублей

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В преддверии учебного года сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и аналитический центр Чек Индекс компании «Платформа ОФД» проанализировали спрос на школьные товары и выяснили, сколько будет стоить набор для учебы в 2024 году.

Россияне заранее готовят своих детей к старту учебного года. По данным Купера, жители страны стали чаще заказывать товары для письма. Например, спрос на дневники и тетради увеличился в 6 и 2 раза соответственно. Так, тетради в клетку россияне покупают в 16 раз чаще, чем тетради в линейку. Также жители России стали больше заказывать папки для бумаг (на 27%) и блокноты (на 12%).

В июле 2024 года россияне в 3 раза чаще покупали пеналы, ластики — на 86%, ручки — на 35%, фломастеры — на 20% в сравнении с прошлым годом. По данным Чек Индекс средняя цена канцелярского набора (готового комплекта канцтоваров для школы) в июне-июле составила 1160 рублей, пенала — 750 рублей, школьного дневника — 216 рублей. Интересно, что шариковые ручки в 4 раза популярнее, чем гелевые.

Для творчества россияне, чаще всего, выбирают акварель. Этим летом спрос на нее вырос в 2,4 раза, по сравнению с прошлым годом. На втором месте — цветной картон (в 1,8 раз), на третьем — гуашь (1,6 раз). Так, акварель приобретают на 75% чаще, чем гуашь. В данной категории также увеличились продажи предметов для ИЗО: альбомов (+22%), цветной бумаги (+53%), наборов кистей (+40%).

Согласно данным Чек Индекса, средняя цена школьного рюкзака в июне-июле составила 2950 рублей. Собрать портфель в 2024 году можно за 5445 рублей. А для первоклассников в расходы дополнительно войдут прописи (84 руб.), пластилин (160 руб.) и цветные карандаши (120 руб.). Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5809 рублей (+364 руб). Летом 2024 года больше всего школьных товаров покупают жители Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Новосибирска.

Чек Индекс отметил, что средняя стоимость школьной формы летом 2024 года составила 3944 рубля. Например, школьная блузка (рубашка) обойдется в 990 руб., детские брюки (юбка) — 1145 руб., кроссовки — 1210 руб., туфли — 1688 руб.