На портале «Билет в будущее» заработал онлайн-центр профориентации

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В школах Самарской области, как и по всей стране, с 1 сентября будет введен профминимум. Для тех, кто уже сейчас ищет возможности ознакомиться с материалами, его преимуществами, уровнями погружения, изучить историю вопроса, посмотреть нормативные документы, оценить методическую базу, а также заглянуть в будущее курса «Россия-Мои горизонты» по ключевым направлениям работы с различными аудиториями, страница Профминимум на сайте станет надежным помощником и подспорьем. Она стала доступна в одном из вэб-блоков центрального российского профориентационного портала, который реализуется Фондом Гуманитарных Проектов в рамках федеральной программы «Билет в будущее».

Профминимум – это постоянная системная работа, которой будет «прошита» школьная программа по профориентации. В цифровом штабе программы представлен широкий инструментарий, который доступен всем жителям страны в равной степени, от уроков и занятий до практико-ориентированных методик, таких как экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. Занятия по внеурочной деятельности будут проводиться по курсу «Россия – мои горизонты», который представят 6 сентября 2023 году в Ярославле на всероссийском форуме профориентации «Проектория». Уже сейчас можно ознакомиться с программой будущего курса и даже спланировать уроки. Редакторы портала охватили широкий круг вопросов работы с родителями, партнерами, педагогами и детьми, которым сопутствует профессиональная работа в сфере профориентирования.

IT, инженерии, естественно-научных направлений. Для того, чтобы на рынок выходили ребята самоопределившиеся, готовые к профессиональному выбору и связывающие свою судьбу с Россией, необходимо политику по профориентации вывести на новый уровень. Именно с этим связано и появление Профминимума. Открывая новый раздел на портале bvbinfo.ru мы даем возможность образовательным организациях и экспертам уже сейчас пользоваться всеми материалами для работы на нашей платформе».

Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется на территории Самарской области с 2020 года и более 80000 школьников уже смогли поучаствовать в нем. Теперь такая возможность появится у всех школьников области, обучающихся в 6-11 классе.

Фото: департамент информационной политики СО