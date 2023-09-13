На Борисовских чтениях СамГТУ подпишет меморандум о сотрудничестве с Русским обществом философии и истории науки и «Знанием»

96

15-16 сентября в Точке кипения СамГТУ пройдет III Всероссийская конференция с международным участием «Постнеклассическая наука и новые общественные вызовы» - междисциплинарный научный форум, посвящённый памяти известного отечественного философа, заслуженного деятеля науки РФ Вадима Борисова. Форум проводится для сохранения и развития его теоретического наследия, актуализации проблематики философии и методологии науки, реализованной им во второй половине XX века.

На форуме будут обсуждаться современные научные идеи, связанные с проблемами цифровизации и искусственного интеллекта, философии техники, религии и др. Среди участников Борисовских чтений – академики, редакторы научных журналов, крупные ученые-философы, ректоры ведущих вузов России и Беларуси, кандидаты и доктора философских наук.

В рамках Борисовских чтений Самарский политех подпишет меморандум о сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Русское общество философии и истории науки» и общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».

Форум откроется 15 сентября по адресу ул. Ново-Садовая, 14. Начало в 10:00.