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На базе Самарского политеха откроется "Предпринимательская Точка кипения"

12 сентября 2022 12:57
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на базе Самарского политеха откроется "Предпринимательская Точка кипения"

Новая платформа предназначена для развития студенческих инициатив.

14 сентября в 10:00 состоится церемония открытия «Предпринимательской Точки кипения» в здании Дома научной коллаборации Политеха по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 14.В течение всего дня будут проходить лекции, мастер-классы и совещания на темы, связанные с технологическим предпринимательством.

Самарский политех стал одним из победителей грантового конкурса на создание «Предпринимательской точки кипения». Организатор конкурса – АНО «Платформа НТИ» – профинансирует создание подобных региональных площадок, где студенты смогут развивать свои стартапы и привлекать для этого инвестиции. На выделенные средства университет закупит необходимое оборудование и программное обеспечение, также деньги гранта будут направлены на оплату труда наставников и экспертов. 

– Создание площадки по развитию молодежного технологического предпринимательства на базе Политеха позволит усилить инфраструктуру вуза, связанную с инновационной составляющей в образовательном процессе, – отмечает проректор Самарского политеха по интеграционным проектам Антон Еремин. – То, что «Точке кипения» присвоен статус предпринимательской, подчеркивает ее определенную предметную область. Для нас это важно, потому что вуз реализует проект «Треки Самарского политеха», в том числе «Технологическое предпринимательство», в которых задействованы студенты. На новой платформе мы будем проводить занятия, мастер-классы, семинары для молодежи, сможем приглашать экспертов, представителей органов власти и бизнеса, вовлекать в развитие стартапов как можно больше участников.

Пространство создано для людей, заинтересованных в реализации социального и технологического бизнеса, поиска участников стартап-команд. А также для преподавателей, готовых стать наставниками молодежных команд, которые хотят развиваться, участвуя в технологических конкурсах, выводить на рынок новые наукоемкие продукты. 

Кроме того, участие в программе поддержки даст вузу доступ к цифровым сервисам экосистемы АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», а также обеспечит их методической поддержкой и профессиональной экспертизой.

 

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