Молодым педагогам Самарской области вдвое увеличат ежемесячную выплату

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С 1 сентября 2024 года ежемесячная выплата молодым педагогам региона составит 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства Самарской области: vk.cc/cxXAph



Право на выплаты на протяжении трёх лет имеют молодые, в возрасте не старше 35 лет, педагогические работники, трудоустроенные в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях – центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях