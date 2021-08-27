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Молодые ученые Самарского политеха получили патент на полезную модель

27 августа 2021 12:37
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Молодые ученые Самарского политеха получили патент на полезную модель

Уникальный аппарат предназначен для мониторинга состояния малых водоемов/

Магистранты Самарского государственного технического университета (Самарский политех, СамГТУ) Артем и Александра Бражниковы запатентовали инновационную разработку, над которой трудятся уже более трех лет – автономный подводный аппарат класса «микро». Малые габариты субмарины позволяют использовать ее в качестве платформы для размещения датчиков, при помощи которых будет осуществляться сбор информации о состоянии малых водоемов (рек, озер, водохранилищ). Так, аппарат поможет получить сведения о содержание кислорода или взвесей в воде, прозрачности, солености, содержании минеральных веществ, температуре, давлении на различных глубинах и т.д.

Подводная лодка способна работать в двух режимах:

  • автоматическая миссия, когда оператор при помощи координат GPS задает фарватер, в котором необходимо произвести измерения, а после запуска субмарина становится полностью автономной;
  • полуавтоматическая миссия по забору образцов воды с различных глубин, когда оператором задается только одна точка на карте, а также глубина погружения.

Напомним, впервые инновационный проект был представлен ребятами в 2018 году на форуме X Всероссийской летней студенческой научно-технической школы «Кадры будущего». А весной этого года исследования политеховцев были поддержаны губернским грантом в области науки и техники. По словам Александры Бражниковой, в процессе грантовых работ как раз и была подана заявка на патент, а также усовершенствована конструкция подводной лодки и опубликованы научные статьи по теме.

Молодые ученые планируют и дальше развивать свой проект. Так, в этом году они поступают в аспирантуру. Артем хочет продолжить обучение на кафедре «Технология машиностроения, станки и инструменты», а Александра – на кафедре «Механика».

 

Теги: патент политех ученые

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