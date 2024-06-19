Молодые люди Самарской области смогут познакомиться с крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями на форуме «Ростов» линейки Росмолодёжь.События

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Участники форума «Ростов» линейки Росмолодёжь.События познакомятся с крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями региона.

Всероссийский образовательный форум «Ростов» линейки Росмолодёжь.События познакомит участников с культурными, историческими и промышленными богатствами Ростовской области.

С 9 по 13 сентября в регионе соберутся более 550 молодых людей со всей страны, готовых развивать агропромышленные отрасли экономики. Участники посетят крупнейшие сельскохозяйственные и рыбодобывающие предприятия региона, музейный комплекс и другие объекты.

В маршруте участников – Город воинской славы Таганрог и знакомство с его культурными достопримечательностями. Одним из главных пунктов программы станет народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Здесь молодые люди смогут увидеть экспонаты военного времени, а также воспользоваться интерактивными формами и баннерами, которые создают эффект присутствия на полях сражений.

Участники форума посетят значимые сельскохозяйственные объекты Ростовской области. В СПК-колхозе «50 лет октября» им расскажут о тонкостях работы современных комбайнов, покажут зернохранилище и животноводческую ферму. Молодые люди смогут пообщаться с агрономами и зоотехниками, а также прокатиться на комбайнах.

На предприятии ЗАО «Миусский лиман» участники познакомятся с процессом выращивания и вылова рыбы. Специалисты продемонстрируют автоматизированные пруды и сети, длиной в 25 километров, предназначенные для вылова толстолобиков и сазанов. В ООО «Раздолье» молодые люди узнают технологию выращивания и хранения фруктов, а также смогут увезти часть урожая с собой.

Форум также предоставляет молодым людям возможность встретиться с потенциальными работодателями. Служба занятости Ростовской области проведёт мастер-классы по прохождению собеседований и профориентационное тестирование.

Напоминаем, что стать участниками форума «Ростов» могут молодые люди со всей страны в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация открыта на платформе Росмолодёжь.События.